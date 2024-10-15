صورة مع أحمد العوضي تدفع ياسمين عبد العزيز لإصدار توضيح "غاضب".. ما القصة؟

وفندت ياسمين ما تم نشره وتداوله، وطالبت بضرورة تحري الدقة في جمع المعلومات قبل نشرها.ونشر أحد المواقع الإلكترونية، صورة لياسمين وإلى جوارها صورة لطليقها الفنان أحمد العوضي، وزعم الموقع أن الطليقين موجودان في نفس المقهى، وتساءل الموقع، هل حدث الأمر من باب الصدفة أو أنه ميعاد مسبق؟ونشرت ياسمين صورة من الذي نشر عنها، وعلقت عبر خاصية القصص المصورة من خلال حسابها على موقع "انستغرام"، بقولها: "من المهم دائما التحقق من والمعلومات قبل نشرها لضمان الدقة والمصداقية"، ووضعت العديد من علامات التعجب، وإيموجي غاضب.ونفت ياسمين بشكل قاطع وجودها إلى جوار طليقها أحمد العوضي في نفس المكان، خاصة أن هذه يتابعها الجمهور بشكل مكثف، في ظل الحملة التي أطلقت خلال الأشهر الماضية من أجل عودة الثنائي إلى بعضهما البعض، وهو ما لم يحدث.وعلى الصعيد الفني تعود النجمة ياسمين للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، بعد تغيبها عن آخر موسم، وذلك من خلال عمل درامي يحمل اسماً مؤقتاً، هو "وتقابل حبيب"، الذي تواصل التحضير له استعداداً لتصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.كما تستعد ياسمين لكسر غيابها عن السينما الذي استمر 6 سنوات متواصلة، وذلك من خلال فيلم جديد تعاقدت على بطولته ويكتبه خالد جلال، الذي تعاونت معه في معظم أفلامها.