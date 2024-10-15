الفكر العربي يفقد أحد اعمدته.. وفاة المفكر اللبناني مصطفى حجازي

وُلد الراحل في صيدا عام 1936، وتدرّج في تحصيله العلمي حتى حاز إجازة جامعية في عِلم النفس من “عين شمس” المصرية عام 1960.وانتقل "حجازي" في عام 1964 إلى إنكلترا بهدف الاطلاع على تجارب رعاية الطفولة والعلاج المؤسسي للأطفال والناشئة.وحصل "حجازي" عام 1965 على دبلوم في علم الجريمة العيادي من “ليون” في فرنسا، ثم نال درجة الدكتوراه في علم النفس من نفس الجامعة.وعَملَ الراحل أستاذاً لعلم النفس في الجامعة "اللبنانية" منذ 1983، ثم عمل أستاذاً للصحة الذهنية في "البحرين" بين عامَي 1990 و 2006، وعُيّن خلال عام 2007 أستاذاً زائراً في طبّ "الخليج العربي".وترك الراحل مخزوناً فكرياً في دراسته للنفس البشرية، ومن أبرز مؤلفاته "التخلف الاجتماعي، "سيكولوجية الإنسان المهدور"، "إطلاق طاقات الحياة"، "علم النفس والعولمة"، "ثقافة الطفل بين التغريب والأصالة".يُذكر أن الراحل "حجازي" اعتبر أن "علماء الاجتماع وسواهم يلامسون سطح الواقع الفلسطيني وينخرطون هم والمثقفون في دراسة الفكر الغربي وقضاياه وأطروحاته وكأنها اليقين العلمي الكوني مع أن هذا الفكر قد تم تطويره لفهم واقع الإنسان الغربي".وعلّق "حجازي" على عملية طوفان الأقصى التي بدأت العام الماضي، بالقول، إن "من تجليات طوفان الأقصى أنه قلب المعادلات وغيّر قواعد اللعبة وأظهر حق الفلسطيني في الوجود من خلال إنجازات المقاومة المذهلة".