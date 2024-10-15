اشعلت منصات التواصل بتغيير مظهرها.. ماذا فعلت شيماء سيف؟

وظهرت شيماء في أحدث لها عبر حسابها على "إنستغرام"، بفستان قصير لامع باللون "الفوشيا"، مما أبرز التغير الكبير في مظهرها الجسدي.الفستان الذي ارتدته شيماء كان مصممًا بشكل ضيق من مع قصة ملتفة عند الصدر، بينما انسدل على شكل تنورة قصيرة واسعة قليلاً، مع أكمام طويلة مزينة بثنيات ناعمة، وهو من التصاميم المفضلة لدى شيماء.وقد أكملت إطلالتها بحذاء وحقيبة "كلاتش" صغيرة بنفس اللون، مظهرة تنسيقًا جذابًا لأناقتها الجديدة.شيماء بدت على طبيعتها في الفيديو، حيث ظهرت تغني وترقص بروحها الكوميدية العفوية، مما جعل مقاطع الفيديو تلقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها.من الناحية الجمالية، اعتمدت شيماء إطلالة بسيطة، حيث تركت شعرها الناعم ينسدل على كتفيها، واختارت مكياجًا خفيفًا بألوان بنية ناعمة مع أحمر شفاه وردي .جمهور شيماء سيف تفاعل بشكل كبير مع هذا الظهور المميز، حيث أعرب الكثيرون عن إعجابهم بإصرارها على الحفاظ على صحتها ورشاقتها، وتمنوا لها المزيد من النجاح في مسيرتها الفنية والشخصية.وفي حديث سابق، تحدثت شيماء عن مفهوم الجمال، مشيرةً إلى أنها لم تشعر أبداً بالضغط لتكون "ليدي". وأكدت اعتزازها بنفسها وبشكلها، معتبرةً أنها أجمل الجميلات، وأن آراء الآخرين في مظهرها لا تعنيها.