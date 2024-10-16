سلمى حايك تتصدر تريندات جوجل

نيوز – فني

تصدرت النجمة سلمى حايك تريندات محرك البحث جوجل بسبب واقعة غريبة حدثت بينها وبين النجمة نيكول كيدمان، حيث حدث بينهما مشادة كلامية خلال تواجدهما في عرض دار الأزياء Balenciaga، خلال أسبوع الموضة في .

والتقطت عدسات المصورين سلمى حايك وهي تحاول تعديل وقفة نيكول لالتقاط صورة مع النجمة كاتي بيري، ما تسبب في شعور نيكول بالتوتر والانزعاج.

ومن ناحية أخرى تعرف النجمة سلمى حايك والتي من أصل لبناني، برشاقتها التي تعود لعدة أسباب نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "womenshealthmag".

وأوضحت النجمة سلمى حايك في أحد تصريحاتها الصحفية أنها تحرص على ممارسة التمارين الرياضية مرة كل شهر، وكل صباح تحرص على ممارسة بعض الحركات، حتى أنها تدرب عضلاتها حتى وهى تغسل أسنانها وذلك لضيق وقتها وانشغالها.

وأشارت أيضاً إلى حرصها على ممارسة اليوجا التي تساعدها على تقوية عضلاتها.

وعلى الرغم من أن سلمى حايك لا تملك الوقت أو الرغبة فى ممارسة التمارين الرياضية، إلا أنها تحرص على ممارسة الرقص لفترة من الوقت، ما يساعدها على الشعور بالسعادة.

تقضى وقتها مع كلابها

تحرص سلمى حايك على المشي مع كلابها ما يساعدها على الحركة التي تخفض من وزنها الزائد وتجعلها تحافظ على رشاقتها.

ممارسة السباحة

تحرص سلمى حايك أيضاً على رفع الأثقال أو ممارسة السباحة في الصباح، ثم تجلس تحت أشعة الشمس لتسترخي بعض الوقت.

تأكل الأطعمة التي تحبها

وقالت سلمى حايك على موقعها الإلكتروني: "أنا لا أحب اتباع نظام غذائي ولست جيدة فيه"، لذلك لا تتقيد بنظام معين لكن تحرص على تناول أطعمة ذات سعرات حرارية متوازنة ومغذية.

جلسات التدليك

تخضع سلمى حايك لجلسات التدليك والتي تمد جسمها بالأكسجين، وتنشط دورتها الدموية، وتحافظ على صحة عضلاتها وتماسكها.