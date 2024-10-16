فجأة.. وفاة نجل فنان شهير

نيوز – فني

أعلنت ابنة الفنان السوري زهير عبد الكريم وفاة شقيقها مجد عبر منشور شاركته في إنستغرام.

وقالت الشابة: "أخي ونور عيوني مجد في ذمة الله"، مفجرة حالة من الحزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما تساءل معلقون كثر عن سبب الوفاة المفاجئة، تبين أن الشاب كان مصابا بمرض .

كما اتضح أن الراحل مجد هو الابن الأكبر للفنان السوري زهير عبد الكريم والفنانة سوزان صالح، وكان قد إلى ألمانيا قبل سنوات لتلقي العلاج من المرض.

بدورها، أكدت نقابة الفنانين السوريين الخبر، عبر منشور قالت فيه: "تعازينا القلبية للزميل الفنان القدير زهير عبد الكريم والزميلة الفنانة القديرة سوزان الصالح بوفاة ولدهما مجد بعد صراع مع المرض. الدفن سيكون في ألمانيا.

وعائلة الزميل الفنان زهير في سورية تستقبل العزاء في معربا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام بعد صلاة المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون".

إلى ذلك، انهالت التعازي على الفنان وعائلته لما ألم بهم من مصاب أليم.