من هي "لمى بدور" زوجة الفنان حازم زيدان؟

ومع انتشار صور زفاف الثنائي على منصات التواصل الاجتماعي، بدأ الجمهور يسأل من هي لمى بدور زوجة زيدان؟ ومتى بدأت علاقتهما؟في أجواء من الفرح والمحبة، تُوجت قصة حب الممثل زيدان ولمى بدور بالزواج في الساعات الماضية، وشاركهم أغلب الفن في هذه اللحظات السعيدة.1. هي ممثلة سورية.2 ولدت في السلمية عام 1993، أي أن عمر لمى بدور زوجة زيدان هو 31 عامًا.3 درست لمى بدور في دمشق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.4. بدأت لمى بدور زوجة زيدان مسيرتها الفنية في عام 2013 من خلال مسلسل "ناطرين".5. في عام 2014، تألقت مع النجم زيدان في مسلسل "وجوه وراء الوجوه"، وفي العام نفسه شاركت في مسلسل "الحب كله".6. في عام 2016، قدمت لمى بدور زوجة زيدان مسلسل شهر زمان". وفي العام التالي شاركت في الجزء الثالث من مسلسل "صرخة روح".7. كما تألقت لمى بدور في مسلسل "أحمر" عام 2016 ومسرحية "فابريكا" في عام 2018 وفيلم "أمينة" في عام 2018.8. من أشهر أعمال الممثلة لمى بدور مسلسل ورد أسود" في عام 2019، وفيلم "غيوم داكنة" في عام 2020، ومسرحية "سوبر ماركت" في 2021.وتألقت زوجة زيدان في مسلسل "بعد سنوات عدة في عام 2021، ومسلسل "الروليت" في العام نفسه، ومسلسل "الفرسان الثلاثة" في 2022، وفيلم "أيام الرصاص" 202310. آخر أعمال زوجة زيدان هو مسلسل "الزند: ذنب العاصي" مع تيم حسن في 2023، ومسلسل "بيت أهلي" مع النجم زيدان، والذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان السورية 2024.11. قال الممثل زيدان إنه منذ اللحظة الأولى التي التقى فيها بلمى بدور، شعر أن تلك المرأة هي شريكة حياته.12 تعاون زيدان ولمى بدور في أعمال فنية عدة.13. قال زيدان إنه سوف يقضي شهر العسل في شوارع دمشق القديمة، وذلك بسبب وجود ارتباطات فنية لديه ولدى زوجته.14. لمى بدور هي الزوجة الثانية للممثل والمخرج زيدان، فقد سبق له الزواج من الفنانة المصرية نهى عابدين في عام 2014، وانفصل عنها في عام 2017، وأثمرت الزيجة عن إنجاب ابن وحيد هو .