من هي "لمى بدور" زوجة الفنان حازم زيدان؟

ومع انتشار صور زفاف الثنائي على منصات التواصل الاجتماعي، بدأ الجمهور يسأل من هي لمى بدور زوجة حازم
زيدان؟ ومتى بدأت علاقتهما؟
*من هي لمى بدور زوجة حازم زيدان؟
في أجواء من الفرح والمحبة، تُوجت قصة حب الممثل حازم
زيدان ولمى بدور بالزواج في الساعات الماضية، وشاركهم أغلب نجوم
الفن في سوريا
هذه اللحظات السعيدة.
وفي السطور التالية نستعرض من هي لمى بدور زوجة حازم زيدان وأبرز المعلومات عنها:
1. هي ممثلة سورية.
2 ولدت في مدينة
السلمية عام 1993، أي أن عمر لمى بدور زوجة حازم
زيدان هو 31 عامًا.
3 درست لمى بدور في دمشق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
4. بدأت لمى بدور زوجة حازم
زيدان مسيرتها الفنية في عام 2013 من خلال مسلسل "ناطرين".
5. في عام 2014، تألقت مع النجم أيمن
زيدان في مسلسل "وجوه وراء الوجوه"، وفي العام نفسه شاركت في مسلسل "الحب كله".
6. في عام 2016، قدمت لمى بدور زوجة حازم
زيدان مسلسل شهر زمان". وفي العام التالي شاركت في الجزء الثالث من مسلسل "صرخة روح".
7. كما تألقت لمى بدور في مسلسل "أحمر" عام 2016 ومسرحية "فابريكا" في عام 2018 وفيلم "أمينة" في عام 2018.
8. من أشهر أعمال الممثلة لمى بدور مسلسل ورد أسود" في عام 2019، وفيلم "غيوم داكنة" في عام 2020، ومسرحية "سوبر ماركت" في 2021.
وتألقت زوجة حازم
زيدان في مسلسل "بعد سنوات عدة في عام 2021، ومسلسل "الروليت" في العام نفسه، ومسلسل "الفرسان الثلاثة" في 2022، وفيلم "أيام الرصاص" 2023
10. آخر أعمال زوجة حازم
زيدان هو مسلسل "الزند: ذنب العاصي" مع تيم حسن في 2023، ومسلسل "بيت أهلي" مع النجم أيمن
زيدان، والذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان السورية 2024.
11. قال الممثل حازم
زيدان إنه منذ اللحظة الأولى التي التقى فيها بلمى بدور، شعر أن تلك المرأة هي شريكة حياته.
12 تعاون حازم
زيدان ولمى بدور في أعمال فنية عدة.
13. قال حازم
زيدان إنه سوف يقضي شهر العسل في شوارع دمشق القديمة، وذلك بسبب وجود ارتباطات فنية لديه ولدى زوجته.
14. لمى بدور هي الزوجة الثانية للممثل والمخرج حازم
زيدان، فقد سبق له الزواج من الفنانة المصرية نهى عابدين في عام 2014، وانفصل عنها في عام 2017، وأثمرت الزيجة عن إنجاب ابن وحيد هو أيمن
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