بفيديوهات غير لائقة.. تهديد الفنانة هالة صدقي والنيابة تصدر قرارا عاجلا

وفي التفاصيل: "الشكوى التي قدمتها الفنانة على التهديد الذي تعرضت له من خلال سلسلة من المكالمات الهاتفية التي أجرتها حسنية أ. مع أقارب صدقي، والغرض من هذه المكالمات بحسب رواية هالة في تحقيقات النيابة كان واضحا: الضغط عليها لإعادة حسنية للعمل ضمن فريقها، وإلا فإنها ستنشر محتوى غير لائق عنها التواصل الاجتماعي".لكن الأمر لم ينته بالتهديدات اللفظية، حيث قامت حسنية أ، بحسب البلاغ، "بتوزيع مقاطع عبر حسابها على موقع فيسبوك، تتضمن اتهامات مهينة للفنانة وتضمنت هذه الفيديوهات إهانات صريحة وقذفا ضد هالة صدقي، كما ورد في البلاغ".وفي إطار مرحلة جديدة من تطورات واقعة التهديد والابتزاز ضد الفنانة هالة صدقي، أصدرت نيابة جنوب الجيزة "أمرا بالقبض على "حسنية أ" المساعدة السابقة للفنانة وضبطها بعد تقديم البلاغ ضدها بتهمة الابتزاز والتهديد".