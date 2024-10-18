بثلاث كلمات.. شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول لقب "صوت مصر"

خلال بث مباشر على حسابها عبر "تيك توك"، ردت شيرين على أحد متابعيها مؤكدة أنها لا تهتم كثيرًا بالألقاب، وقالت: "متشغلوش بالكم بموضوع الألقاب، أنا اسمي هو لقبي وحفلاتي هتكون في الوطن كله قريبًا. اسمي لوحده لقب".وفي حديثها مع جمهورها، أعربت شيرين عن امتنانها لهم بعد نجاح ألبومها الجديد، قائلة: "أنتم شركاء النجاح، والنهاردة آخر أغنية في الألبوم الجديد، وأنا محتاجة إجازة للراحة والدلع".وعندما سألها الجمهور عن اسم ألبومها الجديد، أوضحت أنها لم تختر اسمًا بعد، ودعتهم للمشاركة في الاقتراحات.فأحد المتابعين اقترح اسم "البوتاجاز" في إشارة إلى تصريحها السابق بأنها ستطرح أغانيها حتى لو على "البوتاجاز"، فردت ضاحكة: "معنديش أي مانع، مش إحنا اخترعنا البوتاجاز؟".يُذكر أن شيرين طرحت الخميس أغنيتها الجديدة "ابتسمت"، وهي آخر أغنيات ألبومها الجديد الذي يضم 7 أغنيات، والأغنية من أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.