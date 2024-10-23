للمرة الثانية.. جوري بكر تعلن طلاقها

نيوز – فني

كشفت الممثلة المصرية بكر عن تفاصيل طلاقها الثاني، إذ أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن زوجها بعد مرور 3 أشهر على الواقعة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، أوضحت بكر أن الطلاق تم في 15 آب الماضي، مؤكدة أنها شعرت بأن الوقت حان للكشف عن هذا الحدث.

ورغم الانفصال، أعربت بكر، عن احترامها العميق لزوجها السابق، مشيرة إلى أن "علاقتهما قائمة على الاحترام المتبادل"، واصفة إياه بأنه "والد رائع لابنهما تميم، الذي يحبه بشدة ويبادله ذات المشاعر".

وأضافت أن "انتهاء فترة العدة بات وشيكًا، ما يعكس رغبتها في بدء مرحلة جديدة من حياتها، مؤكدة أنها تشعر بالامتنان لله على كل ما جرى"، مشيرة إلى أن "ما حدث كان بمشيئة الله وقدره".

هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها عن انفصالها عن زوجها، إذ سبق أن أعلنت انفصالهما قبل عدة أشهر، لتعود وتعلن عن الصلح بعد فترة وجيزة، مؤكدة حينها عبر حسابها على "إنستغرام" أنها تصالحت مع ابنها، وطالبت جمهورها بالدعاء لهما بالسعادة.

فيما يخص حياتها الشخصية، احتفلت بكر مؤخرًا بعيد ميلادها، حيث شاركت متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا أنيقًا يجمع بين اللونين الأحمر والأزرق، ووقفت أمام كعكة ميلاد مميزة باللون الأحمر.

وعلّقت على هذه الصور قائلة: "سنة مضت بحلوها ومرها يا أم تميم، وسنة جديدة أبدأها وفي أحضاني أجمل هدية من الله، ابني الحبيب".