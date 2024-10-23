بعد "غينيس" شيرين.. أنغام تظهر على غلاف مجلة عالمية

ونشرت "بيلبورد" عبر حسابها على "إنستغرام"، صورًا جديدة لنجمة الغناء، حيث تحل ضيفة على المجلة الشهيرة هذا الشهر.وصفت المجلة، المطربة المصرية أنغام بـ "أيقونة الغناء"، وأرفقتها بتعليق: "أيقونة في عالم الغناء العربي، صوت استثنائي شكّل وجدان الخيال، وصاحبة مشوار فني كبير يربط بين ماضي الأغنية وحاضرها، تعرفوا على نجمة غلاف شهر أكتوبر الفنانة أنغام، انتظروا مقابلتنا الكاملة معها".أنغام سليمان من مواليد عام 1972، وأحبت الفن منذ الصغر، إذ تأثرت بموهبة والدها الموسيقار الكبير، وعمها المطرب الراحل عماد عبد الحليم.وقدمت أنغام عبر مسيرتها الفنية 25 ألبوما غنائيا، وكانت البداية بألبوم "في الركن البعيد الهادي" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه عام 1987.وبعيدا عن الفن، شهدت حياة أنغام الشخصية ارتباكا وعدم توزان، حيث تزوجت 4 مرات، الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف، والثانية من الموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي، والثالثة من الممثل أحمد عز، أما الزيجة الرابعة فكانت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.وكانت شيرين قد حققت إنجازًا جديدًا بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كونها الفنانة التي حظيت بأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا.وأعلنت موسوعة غينيس رسميًا تصدر شيرين قائمة Billboard لأفضل 100 فنان لمدة 11 أسبوعًا متتاليًا منذ 16 مارس/أذار 2024، بفضل مجموعة من الأغاني الناجحة مثل "كلام عينه"، "الوتر الحسّاس"، و"صبري قليل"، التي نالت إعجاب جمهور واسع.ألبومها الشهير "نساي" الذي صدر عام 2018 لا يزال يحقق نجاحات متواصلة، حيث احتلت أغانيه المراتب الأولى في العديد من القوائم الموسيقية.