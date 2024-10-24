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نورهان شعيب.. سبب اعتزال بطلة مسلسل "عائلة الحاج متولي" الفن

فن وثقافة

2024-10-24 | 05:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نورهان شعيب.. سبب اعتزال بطلة مسلسل &quot;عائلة الحاج متولي&quot; الفن
606 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

كشفت الفنانة المصرية نورهان شعيب عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية، وعن السبب الحقيقي وراء اعتزالها الفن، مشيرة إلى أن قرار الاعتزال جاء لأسباب مُقنِعة.

أعربت "نورهان"، إحدى أبطال المسلسل المصري الشهير "عائلة الحاج متولي"، عن امتنانها لله تعالى لتمكينها من الابتعاد عن حياة النجومية.

هل اعتزلت نورهان شعيب الفن؟
وفي أحدث ظهور لها، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الإثنين، أعتبرت "نورهان" أن النجومية "فتنة"، وأنها شعرت بنعمة الله في قدرتها على الابتعاد عنها.

وقالت: "كون إن ربنا منحني القدرة أن أبعد فهذه نعمة، لأن النجومية فتنة، مش أي حد بيعدي منها، ولا بسهولة تتجاوزها، ممكن تخلي دماغك تشطح، لكن الحمد الله عمري ما واجهته".

وأضافت أن اعتزالها الفن لم يكن بعد مسلسل عائلة الحاج متولي مباشرة، بل بعد حوالي 3-4 سنوات من العرض. وأوضحت أنها قضت 5 سنوات متواصلة في العمل، ما جعلها تشعر بالانقطاع عن حياتها الشخصية، وعلّقت: "علاقتي بالعالم كله كانت مقطوعة".

هل الأمومة سبب اعتزال نورهان الفن؟
صرحت نورهان أنها تزوجت بعد قصة حب، وأنها أنجبت طفلها بعد الزواج بفترة قصيرة. وأكدت أنها لم تندم على قرارها بتكوين أسرة، مشيرة إلى أن الأمومة كانت من أعظم التجارب التي مرت بها.
وقالت: "الحمد الله كنت عايشة حياة سعيدة جدًا، كنت حابة أعيش اللحظة مع ابني وأستغرق فيها حتى النهاية، والحمدالله أنا عمري ما ندمت على قراري في تكوين أسرة".

سبب اعتزال بطلة الحاج متولي الفن
عللت نورهان أن قرارها بالابتعاد عن الفن جاء بعدما شعرت بأنها لم تعش حياتها الشخصية بشكل كامل، خاصةً أنها دخلت مجال الفن في سن صغيرة نسبيًا. ورفضت العديد من العروض الفنية بعد مسلسل عائلة الحاج متولي بسبب انشغالها.

أكدت نورهان أنها إنسانة عاطفية، وتستمع إلى قلبها، وقالت: "الابتعاد حصل لأني حسيت أني شغالة بإخلاص شديد وانفعالات صادقة ومشاعر ناس وشخصيات ثانية، وأنا لسه صغيرة جدًا، حسيت أني اترميت بدري، ولم أعش حياتي، خاصة أني كنت الابنة الوحيدة".

كانت نورهان قد التحقت بمهنة التدريس كمعلمة لغة إنجليزية، بعد أن تركت الفن وتخرجت في الجامعة، وأعربت عن سعادتها بهذه المهنة، قائلة: "كنت مدرسة شاطرة الحمد الله، وكان الطلاب والطالبات مرتبطين بي جدًا".


*أبرز أعمال نورهان شعيب
ظهرت نورهان بشكل لافت على شاشة التلفزيون من خلال العديد من الأدوار الرومانسية في المسلسلات المصرية، وأبرزها:
"قاسم أمين".
"العصيان".
"عائلة الحاج متولي".
"سوق العصر".
"المصراوية".

يُذكر أن أول ظهور لها كان في مسلسل "الساحر" للمخرج عبد العزيز السكري، وآخر ظهور لها كان في مسلسل "يوتيرن" عام 2022، للمخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست أيمن سلامة.
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نورهان شعيب

سبب اعتزال بطلة مسلسل "عائلة الحاج متولي" الفن

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