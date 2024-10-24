نورهان شعيب.. سبب اعتزال بطلة مسلسل "عائلة الحاج متولي" الفن

أعربت "نورهان"، إحدى أبطال المسلسل الشهير "عائلة متولي"، عن امتنانها لله تعالى لتمكينها من الابتعاد عن حياة النجومية.وفي أحدث ظهور لها، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الإثنين، أعتبرت "نورهان" أن النجومية "فتنة"، وأنها شعرت بنعمة الله في قدرتها على الابتعاد عنها.وقالت: "كون إن ربنا منحني القدرة أن أبعد فهذه نعمة، لأن النجومية فتنة، مش أي حد بيعدي منها، ولا بسهولة تتجاوزها، ممكن تخلي دماغك تشطح، لكن الحمد الله ما واجهته".وأضافت أن اعتزالها الفن لم يكن بعد مسلسل عائلة متولي مباشرة، بل بعد حوالي 3-4 سنوات من العرض. وأوضحت أنها قضت 5 سنوات متواصلة في العمل، ما جعلها تشعر بالانقطاع عن حياتها الشخصية، وعلّقت: "علاقتي بالعالم كله كانت مقطوعة".صرحت نورهان أنها تزوجت بعد قصة حب، وأنها أنجبت طفلها بعد الزواج بفترة قصيرة. وأكدت أنها لم تندم على قرارها بتكوين أسرة، مشيرة إلى أن الأمومة كانت من أعظم التجارب التي مرت بها.وقالت: "الحمد الله كنت عايشة حياة سعيدة جدًا، كنت حابة أعيش اللحظة مع ابني وأستغرق فيها حتى النهاية، والحمدالله أنا ما ندمت على قراري في تكوين أسرة".عللت نورهان أن قرارها بالابتعاد عن الفن جاء بعدما شعرت بأنها لم تعش حياتها الشخصية بشكل كامل، خاصةً أنها دخلت مجال الفن في سن صغيرة نسبيًا. ورفضت العديد من العروض الفنية بعد مسلسل عائلة متولي بسبب انشغالها.أكدت نورهان أنها إنسانة عاطفية، وتستمع إلى قلبها، وقالت: "الابتعاد حصل لأني حسيت أني شغالة بإخلاص شديد وانفعالات صادقة ومشاعر ناس وشخصيات ثانية، وأنا لسه صغيرة جدًا، حسيت أني اترميت بدري، ولم أعش حياتي، خاصة أني كنت الابنة الوحيدة".كانت نورهان قد التحقت بمهنة التدريس كمعلمة لغة إنجليزية، بعد أن تركت الفن وتخرجت في الجامعة، وأعربت عن سعادتها بهذه المهنة، قائلة: "كنت مدرسة شاطرة الحمد الله، وكان الطلاب والطالبات مرتبطين بي جدًا".ظهرت نورهان بشكل لافت على شاشة التلفزيون من خلال العديد من الأدوار الرومانسية في المسلسلات المصرية، وأبرزها:"قاسم أمين"."العصيان"."عائلة متولي"."سوق العصر"."المصراوية".يُذكر أن أول ظهور لها كان في مسلسل "الساحر" للمخرج عبد العزيز السكري، وآخر ظهور لها كان في مسلسل "يوتيرن" عام 2022، للمخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست أيمن سلامة.