وفاة "طرزان" بعمر 86 عامًا

ونشرت ابنته كيرستن إيلي عبر يوم الأربعاء، بعد مرور نحو شهر على وفاته في 29 سبتمبر/أيلول بمدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا: "لقد فقد العالم أحد أعظم الرجال الذين عرفهم".كان دور رون إيلي في مسلسل "طرزان"، الذي عُرض في ستينيات الماضي، يمثل نسخة حديثة وأكثر تمدّنًا للشخصية الشهيرة، التي فضّلت العودة إلى الغابة حيث .بعد انتهاء الموسمين من "طرزان"، استمر إيلي في التمثيل، وخصوصًا في المسلسلات خلال تسعينيات العشرين. كما ألّف روايتين بوليسيتين، لكن شهرته الواسعة جاءت من دوره الأيقوني كطرزان.