الفنان لؤي عدنان يرزق بثلاثة اطفال (صورة)

وقال في منشور على منصة فيس بوك تابعته السومرية: "للهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقت بفضل اللّٰه ونعمته بثلاث أطفال".وأضاف: "اسأل اللّٰه أن يجعلهم من مواليد السعادة مصلحين بارين بوالديهم الحمد للّه على النعمة واكتمال المنة ولله الحمد من قبل ومن بعد".