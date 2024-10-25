الموت يفجع الفنان راغب علامة

نيوز – فني

أعلن النجم اللبناني راغب علامة، منذ قليل، عن رحيل شقيقته الكبرى عن عالمنا برسالة مؤثرة.

وكتب راغب علامة، عبر حسابه على موقع إكس قائلًا: ‏لم تكن تأخذ قرارًا في حياتها قبل أن تسألني يا خيي شو رأيك؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس".

وتابع علامة: "اليوم أخذت قرارها من دون السؤال، وغادرت هذه الحياة وأنا عنها إثر أزمة قلبية حادة، من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة، رحلت الى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي، وهي مشتاقة للقائهما، رحمهما الله".