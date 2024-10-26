أبرز اعمالها "أبناء الشيطان".. وفاة فنانة مصرية

وأعلن الدكتور زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، خبر رحيلها، تاركةً وراءها أرشيفًا ضخمًا من الأعمال السينمائية والدرامية.من أبرز أفلامها: "رجل له ماضٍ"، و"أبناء الشيطان"، و"المصير"، و"عذراء وثلاثة رجال"، و"كلمة السر"، و"بئر الأوهام"، و"الفرن"، و"جفت الدموع"، و"كرامة زوجتي"، و"قصر الشوق"، و"فارس الصحراء"، و"العقلاء الثلاثة"، و"المدير الفني"، و"الحياة حلوة"، و"فاتنة الجماهير"، و"رابعة العدوية".في فترة الستينيات، كانت شريفة ماهر في أوج تألقها، حيث شاركت في العديد من الأفلام الناجحة، مثل "شاطئ الحب" عام 1962، و"لن أعترف" عام 1961، و"أعز الحبايب" عام 1961، و"الفانوس السحري" عام 1960.غالبًا ما جسدت شريفة ماهر شخصيات نسائية قوية ومتحكمة، كما في فيلمي "رابعة العدوية" و"الفانوس السحري"، اللذان أسهما في تعزيز شهرتها بفضل نجاحهما الملحوظ.اختارت شريفة اسم "شريفة" كاسم فني عند بدء مسيرتها الفنية، رغم أن اسمها الحقيقي هو "هدى".