بعد يومين على وفاة شقيقته.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وشارك راغب عبر صفحته الرسمية التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بزوجته مع تعليق جاء فيه: "العمر كله أم خالد".يشار الى أن علامة أعلن، قبل يومين، عن وفاة شقيقته الكبرى التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة، وكتب عبر حسابه على موقع "إكس" قائلًا: "‏لم تكن تأخذ قرارًا في حياتها قبل أن تسألني يا خيي شو رأيك؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس".