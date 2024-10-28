الفنانة فلة الجزائرية ترد على شائعات وفاتها وتستعد لأغنية جديدة

ولكن الفنانة اصدرت بيانا نفت فيه هذه الشائعة والتأكيد على انها بصحة وعافية وهي متواجدة في وطنها الجزائر وسط اهلها وناسها ولم تدخل المشفى في او غيره كما نشر .وأضافت في منشور لها على صفحتها الرسمية أنها في الاستديو تتحضر لإطلاق اغنية عن معاناة الفلسطيني وما ينشر ويتداول على هذه المنصات عار عن .وطمأنت فلة عشاقها عن عافيتها وصحتها، معتبرة ان "الاصطياد بالماء العكر لا يمثل الا المروجين من اصحاب النفوس الضعيفة".