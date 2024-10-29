ما سبب وفاة الفنان المصري حسن يوسف؟

نيوز – فني

توفي الفنان حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما بعد عام تقريبا من وفاة نجله عبدالله غرقا، حيث رجح طبيب أن يكون سبب وفاة يوسف هو "متلازمة القلب المكسور".

وأوضح الدكتور شعبان، استشاري القلب وعميد القلب سابقا، أن "للحزن تأثيرا كبيرا على النفسية والجسدية، وخاصة القلب".

وأشار إلى ما يعرف علميا بـ"متلازمة القلب المكسور"، وهي حالة تصيب القلب نتيجة الحزن الشديد، حيث يتأثر نشاطه ويصبح عرضة لمضاعفات قد تصل إلى الوفاة.

وأكد أن "الحزن القوي الذي يعانيه بعد فقدان عزيز يمكن أن يُضعف عضلة القلب ويؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة".

وأضاف الدكتور قائلا: "التوتر النفسي والإجهاد الناتج عن الحزن الشديد يمكن أن يؤثران سلبًا على صحة القلب ويزيدان من احتمالية التعرض لنوبات قلبية مفاجئة، وهذا قد يفسر وفاة الفنان حسن يوسف بعد سنة من رحيل ابنته".

وأوضح أن "العلاقات العاطفية القوية التي تجمع الأهل بأبنائهم، خاصة في مراحل متقدمة من العمر، قد تجعل القلب أكثر حساسية تجاه الأحزان والأزمات النفسية".

وأكد مصدر مقرب من الفنان أن الوفاة كانت طبيعية، وأن الفنان الراحل لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية كبيرة في الأيام الأخيرة.

وتابع المصدر أن وظائف جسم الراحل توقفت فجأة دون أي سبب أو مرض مسبق.

وتوفي الفنان القدير حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما، تاركا وراءه إرثا فنيا غنيا يمتد لأكثر من نصف قرن.

ويعتبر حسن يوسف أحد أبرز وجوه الفن العربي، إذ قدم مجموعة من الأعمال الخالدة التي أسرت قلوب جمهوره في مختلف أرجاء الوطن العربي.

يذكر أن الفنان حسن يوسف ولد عام 1934، واشتهر بتقديم أدوار مميزة في السينما والتيلفزيون، تاركا بصمة فريدة على الشاشة، ومساهما في إثراء الثقافة العربية بمسيرة مليئة بالإبداع والإتقان.

وأعلن محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وفاة الأخير، وذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، إذ كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته.. نسألكم الدعاء.