لماذا تدهورت الحالة الصحية للكينغ محمد منير؟

نيوز – فني

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية حول الحالة للفنان محمد منير، خاصة بعدما انتشرت بعض حول دخوله العناية المركزة بأحدى مستشفيات القاهرة، بعدما تدهورت حالته بشكل ملحوظ، وهذا ما نفاه الفنان كامل نقيب الموسيقيين، حيث أكد أن "الكينج" لم يدخل العناية المركزة بينما كان متواجدا بالفعل في المستشفى، إلا أنه لم يكشف تفاصيل الحالة له.

وقال مصدر مقرب من الفنان محمد إن "ما حدث لمنير من انتكاسة صحية كان بسبب عدم خضوعه لتعليمات الطبيب المعالج له، والذي طلب منه الراحة التامة والإبتعاد عن الإجهاد والتعب الجسماني، لكنه لم ينصاع لتلك التعليمات، حيث كان يمارس حياته بشكل طبيعي ويقضي أغلب يومه في الأستوديو الخاص به، وفي عمل البروفات مع فرقته الموسيقية، حتى شعر بحالة من التعب الشديد، التي اضطرته إلى الذهاب للمستشفى".

وكشف أن "الحالة لمحمد تحتاج المتابعة الدورية الدقيقة، حيث أنه يعاني من تليف جزء كبير من الكبد، وبعض الأزمات في آداء الكلى، وهذا ما أظهره بوزن زائد خلال الفترة الماضية، كما أنه اضطر لتناول بعض الأدوية التي تتسبب في زيادة الوزن".

وتابع أنه "من المفترض أن يسافر محمد خلال الفترة القادمة إلى ألمانيا في رحلة علاجية سريعة، حيث أن هناك طبيب يتابع حالته منذ فترة طويلة، ويتردد عليه "الكينج" بشكل مستمر، هذا بجانب الفريق الطبي المصري الذي يتابعه أيضا".

يذكر أن محمد قد شارك يوم السبت الماضي في احتفالية إتحاد القبائل والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم ديو غنائي مع النجمة أنغام، معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث، وقد وجه له الرئيس السيسي تحية خاصة أثناء الفعالية.

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أمس الثلاثاء، صورة تجمعه بالمطرب محمد منير، أعلن من خلالها عن تعاون غنائي مرتقب بينهما.

وكشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل العمل الفني الذي سيجمعه بالكينج محمد منير، ونشر رمضان مجموعة صور رفقة والشاعر أمير طعيمة والملحن محمد رحيم، وعلق: "الكينج والأسطورة .. قريباً كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".