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تزوجت عرفياً لمدة 10 سنوات وهي مسيحية.. عايدة رياض تتعرض لهجوم
فن وثقافة
2024-11-01 | 03:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العربية
2,727 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
تعرضت الفنانة المصرية عايدة
رياض
إلى سيل من الهجوم والإنتقادات، بعد تصريحاتها الأخيرة التي قالتها بأحد البرامج التليفزيونية، وأكدت خلالها أنها تزوجت عرفياً من أحد الأشخاص لمدة عشر سنوات، وهذا ما أغضب عدد كبير من الجمهور، خاصة أن عايدة
رياض
مصرية مسيحية، وأن الزواج العرفي هو منافٍ لتعاليم الدين المسيحي.
*قصة غريبة لتصدر التريند
وقالت عايدة رياض: "لم أتوقع أن تتسبب تصريحاتي في كل هذا الجدل والغضب، حيث أنني تعرضت لهجوم كبير، وتلقيت تعليقات سلبية كثيرة، لذلك سوف أكشف تفاصيل ما حدث بكواليس تلك الحلقة".
وأكدت عايدة
رياض
أن زواجها عرفياً لمدة عشرة سنوات هو قصة وهمية لا أساس لها من الصحة، حيث اتفق معي مقدم البرنامج الذي تم إستضافتي فيه، بأن نصنع قصة غريبة ومثيرة من أجل تصدر التريند.
إزدراء الدين المسيحي
وأضافت أنها اعتبرت الأمر مجرد مزاح، خاصة أن
الحلقة
كان يغلب عليها طابع المزاح والضحك، لكن المفاجأة هو أن الأمر أنقلب بشكل عكسي، وتعرضت لهجوم كبير، "حتى اتهمني البعض بالإساءة لديني وإزدراء الدين المسيحي، لذلك كان لابد أن أخرج وأوضح تفاصيل ما حدث".
وأردفت عايدة
رياض
أنها بالفعل وقعت في خطأ كبير، وكان يجب عليها عدم الإنسياق وراء مقدم البرنامج، وإلا تسمح لنفسها أن تحكي قصة غير حقيقة من أجل التريند.
تصريحات غريبة أثارت الجدل
يذكر أن عايدة
رياض
قالت خلال لقائها في إحدى القنوات الفضائية، إنها تزوجت عرفياً من أحد الأشخاص، وأن الزواج استمر حوالي عشر سنوات، حيث اضطرت لذلك الأمر لأنها أحبت هذا الشخص بالرغم من أنه كان متزوجاً ولديه أبناء، فخشيت أن يتسبب زواجها منه في تفكك أسرته، لذلك وافقت على أن يكون الزواج عرفياً وسرياً.
ليس هذا فقط هو التصريح الغريب الذي أطلقته عايدة
رياض
في هذا اللقاء، حيث قالت إنها مرتبطة حاليا وتنوي الزواج قريبا بالرغم من تجاوزها سن السبعين وطلبت خلال
الحلقة
من محمد رمضان أن يحيي حفل زفافها مجانا، خاصة أنها تنوي إقامة حفل زفاف كبير ستدعو له الوسط الفني.
آخر أعمالها
يذكر أن عايدة
رياض
شاركت مؤخرا في مسلسل "برغم القانون"، الذي عُرض الفترة الماضية، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.
وشاركت عايدة
رياض
في بطولة مسلسل "برغم القانون" مع مجموعة من الفنانين منهم إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، والعمل من تأليف ريمون مقار، وإخراج شادي عبد السلام.
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تزوجت عرفياً لمدة 10 سنوات وهي مسيحية
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