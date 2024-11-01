شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد بث مباشر.. ما القصة؟

جاء هذا خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "تيك توك"، مضيفة: "أنا بحب ربنا جدا، وهو وقف معايا، وحاسة إنه حرك قلوبكم ومشاعركم ليا عشان تقفوا معايا، مفيش حاجة طبطبت عليا غير ربنا".وأضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "أنا ربنا كرمني أوي.. أنا دلوقتي ماضية مع ربنا".وأشارت إلى أنها ترغب بأن يكون الدور مختلفا عن أي شخصية جسدتها من قبل، ويبتعد عن فكرة قصة الصعود التي تتكرر في كثير من الأعمال.وأكملت: "مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي، وربنا هيجيبلي حقي من زعلني.. أنا شوفت وحش كتير أوي في حياتي، ومركزة في شغلي من وقت ما رجعت من الأسر كنت فيه، وهو أهم حاجة".وأضافت شيرين أنها تركز على عائلتها في هذه المرحلة من حياتها، قائلة: "عملت في مشواري رضاني وبسط جمهوري، ودلوقتي لازم أركز مع عيلتي".واختتمت: "أغنية أتمنى أنساك بحس أنها بتوجعني، وأي حد شاف تجربة وحشة أكيد يتمنى ينساها، وللأسف شوفت وحش كتير أوي في حياتي".وكشفت الفنانة شيرين عن رغبتها في الحصول على فترة راحة، بعد عناء طوال مشوارها الفني، ووجهت رسالة شكر لجمهورها بسبب وقوفه بجوارها الفترة الماضية، مؤكدة أنها استطاعت تخطي العديد من الصعاب بفضلهم.وأضافت شيرين، في بث مباشر عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، قائلة: "الحمد لله من وأنا 13 سنة بشتغل ودلوقتي حاسة أني محتاجة ارتاح شوية، شغلي وجمهوري أكتر ناس رفعوا مقامي للسماء".واختفت الفنانة المصرية شيرين خلال الفترة الأخيرة عن الأضواء والتصريحات بعد أزماتها المتتالية مع شقيقها والفنان حسام حبيب.