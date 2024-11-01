لبلبة تبكي وتكشف سر حياتها: "أحببت شخصا متزوجا"

وتحدثت عن الحب والزواج، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، مؤكدة أن "الزواج له حسابات معقدة، تتعلق بالدخل المادي والترتيبات الخاصة بالأبناء وغيرها، لكن الحب شعور يأتي بلا أي حسابات، قائلة "الحب بييجي فجأة ومش معمول حسابه".وكشفت عن سر حياتها، حيث وقعت في الحب بالفعل دون أن تكشف عن اسم حبيبها، ولكنها اختارت ألا تكذب، وتفصح بالفعل عن تفاصيل الأمر.مؤكدة أنها "وقعت في حب شخص آخر، ولم تخبره نهائيا أنها تحبه، خاصة أنه متزوج، لذلك اختارت أن تحبه من طرف واحد قائلة "فضلت أنا أحبه لوحدي".وأشارت إلى كونها في حال "أخبرت هذا الشخص بالأمر وقتها، كانت ستتسبب في "لخبطة" في حياته، وهو ما دفعها للبقاء سنوات تحبه في صمت، قائلة "مش لازم نوجع قلب حد".لم تتمالك دموعها وهي تتحدث عن الأمر، مشيرة إلى كونها كانت تخاطب نفسها دائما حينما ترى ذلك الشخص قائلة "ده حبيبي"، وبررت دموعها بكونها تذكرت أمور وقعت في الماضي، لتختتم حديثها قائلة "القلب وما يهوى".