سبب الحرب وفستانها الشفّاف.. ميريام فارس تتلقى انتقادات "واسعة"

وذكرت وسائل اعلام ان ميريام عبرت، خلال تواجدها على المسرح، عن حزنها العميق لما يجري في لبنان، وقالت إن "الغصة في القلب كبيرة" وتمنت أن "تنتهي هذه الأيام الصعبة بلا ..".ورغم تعبيرها عن حزنها لما يحدث ببلادها، الا انها تعرضت لانتقادات من قبل متابعين، حيث اعتبروا ان احيائها للحفل جاء في الوقت غير المناسب، فضلاَ عن ملابسها التي وصفت بـ"الجريئة"، حيث كانت مرتدية فستاناَ طويلاَ ذي قماش شفّاف من اللون الأبيض.وما زاد من حدة الانتقاد، ان ميريام عمدت الى الرقص بطريقة اعتبرها الكثيرون "فاضحة".وكانت ميريام فارس، وجهت في شهر تشرين الأول الماضي، نداء استغاثة دعت من خلاله الى "التكاتف" والتبرع للمنظمة التابعة للأمم المتحدة من أجل دعم أنشتطها في مساعدة أطفال .