فنان مصري ينسحب من مسلسل: "البطلة شافتني مش أمور"

وفي لقاء إذاعي تحدث الفنان عن مشواره الفني، وحينما سئل عن جديده في شهر رمضان المقبل، أكد أنه "كان مشاركا في مسلسل قبل أن ينسحب قائلا "هو كان في مشروع بس للأسف محصلش نصيب".وليكشف عن أغرب سبب يقال حول الانسحاب قائلا "كنت مترشح لبطولة بس البطلة شافت إن أنا مش أمور كفاية"، ليدخل بعدها في نوبة ضحك ويكمل قائلا "والله ده حصل فعلا".وأوضح بعدها إسلام أنه قرر الانسحاب قائلا "أنا انسحبت بشياكة وفي هدوء"، ليتحدث بعدها عن إصرار على المعايير السطحية لاختيار المشاركين في الأعمال الفنية.وأكد الفنان أن "هذا الأمر خاطئ للغاية، لأن أعظم من قدم أدوار في الدراما المصرية هو يحيى الفخراني، واصفا إياه بـ"بابا الدراما المصرية".إسلام شدد على أن "يحيى الفخراني كسر كل التابوهات التي قيلت حول الدرامي، بعدما قدم مسلسل "نصف ربيع الآخر"، وكان عملا رومانسيا".ذلك المسلسل الذي دفع جميع النساء إلى حب الشخصية التي قام بها يحيى الفخراني، ورغم ذلك لم يكن يمتلك مقومات "الجان" من طول وبنيان جسدي خاص.واختتم إسلام حديثه حول الأمر بكون المقومات الجسدية ليست هي الأساس الذي يحدد مدى نجاح الفنان في تقديم الشخصية، لأنها حالة درامية في النهاية، والصدق والإحساس هما الأهم.