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إنجاز مصري باهر وفوز البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون... تعرفوا إلى الملكات العربيات!
فن وثقافة
2024-11-18 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
1,515 مشاهدة
كان للملكات العربيات حضور لافت ومميّز في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2024 التي أقيمت يوم أمس في
دولة
المكسيك وفازت بها ملكة الدنمارك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. وضمن 130 مشتركة كان من بينها أربع ممثلات من العالم العربي، لبنان ومصر والبحرين والإمارات
العربية
المتحدة
.
وبرزت مشاركة الأربع
نساء
العربيات اللاتي مثلن بلدانهن بكل فخر على المسرح العالمي، واستعرضن ليس فقط جمالهن بل أيضاً ثقافاتهن ورؤيتهن الخاصّة للتغيير والإلهام. وذلك بعد فوز ملكة جمال البحرين شيرين أحمد بالميدالية الفضية في مسابقة صوت التغيير voice of change. وكتبت شيرين عبر حسابها
الرسمي
على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام: "هذا لكل الأمهات العازبات المجتهدات هناك".
فيما، تمكنت ملكة جمال مصر لوجينا
صلاح
من الوصول إلى التصفية النصف نهائية من المسابقة، مما يعدّ إنجاز جمالي باهر لبلدها مصر. وكانت قد لفتت لوجينا الأنظار إليها بقوّة شخصيتها وقتها بنفسها رغم مرض البهاق التي تعاني منه.
ولم يحالف الحظ ملكة جمال لبنان وملكة جمال الإمارات بأي مراتب متقدمة أو إنجاز جمالي في المسابقة ولكن كان لهما حضور مميّز ولافت أثار إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
تعرفوا إلى الملكات العربيات
ندى كوسا، كوسا ولدت في رحبة، قضاء عكار، وحصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة سيدة اللويزة، ودرجة الماجستير في علم النفس السريري من جامعة البلمند. نشأت في عائلة مسيحية، والدها بسام كوسا ووالدتها جوديت وتبلغ من العمر 26 عاماً.
إميليا دوبريفا، عارضة أزياء وأم لثلاثة أطفال مقيمة في دبي، ستكون أول امرأة تمثل الإمارات في مسابقة ملكة جمال الكون. إميليا تمتلك خبرة سابقة في مسابقات الجمال، فقد حصلت على لقب “ملكة الصداقة الدولية” في عام 2019. هذه المشاركة تعكس التغيرات الجديدة في قوانين المسابقة، التي أصبحت تتيح مشاركة الأمهات والمتزوجات مع رفع الحد الأقصى للعمر، مما يوسع آفاق المشاركة لمزيد من النساء.
تم تتويج شيرين أحمد كملكة جمال الكون البحرين لعام 2024. شيرين، البالغة من العمر 29 عامًا، تحمل جذورًا بحرينية وفلبينية، وتفخر بمزج ثقافتها البحرينية مع تراثها الفلبيني. منذ بداية مشاركتها، عبرت عن أن رحلتها تتجاوز الحصول على تاج، حيث تسعى من خلال مشاركتها إلى إلهام الأمهات العازبات وإحداث فرق في العالم.
لوجينا صلاح، البالغة من العمر 34 عامًا، انتقلت إلى دبي لمتابعة مسيرتها في عرض الأزياء. لوجينا واجهت تحديات كبيرة في حياتها، أبرزها مرض البهاق الذي أثر على ثقتها بنفسها في البداية، لكنها تغلبت على هذه الصعوبات وأصبحت تمثل نموذجًا للقوة والإلهام. تأمل لوجينا من خلال مشاركتها في ملكة جمال الكون أن تكون مصدر إلهام لمن يواجهون تحديات مشابهة.
المحرر
جنيفر فرحات
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