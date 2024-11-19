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رانيا منصور تكشف حقيقة مشاركتها في دراما رمضان 2025
فن وثقافة
2024-11-19 | 04:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
324 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
نفت الفنانة الشابة رانيا
منصور
الشائعات التي انتشرت عبر
مواقع
التواصل الاجتماعي حول مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2025، وأكدت
منصور
أنها لم تتعاقد على أي عمل درامي حتى الآن للمشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل، كما وأضافت
منصور
أنها ما زالت تدرس العديد من العروض المقدمة لها، وتحرص على
اختيار
عمل يضيف لمسيرتها الفنية ويحقق تطلعات جمهورها.
*رانيا
منصور
تعبر عن سعادتها بنجاح "رقم سري"
أبدت الفنانة المصرية رانيا
منصور
سعادتها الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الأخير "رقم سري"، وأكدت أن المسلسل استطاع جذب انتباه الجمهور منذ الحلقات الأولى، وأنها تلقت ردود فعل إيجابية للغاية حول أداءها وشخصيتها في العمل.
وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة ياسمين رئيس والمخرج
محمود
عبدالتواب، مشيرة إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالمرح والمتعة، كما تحدثت عن شخصية "بسنت" التي قدمتها في مسلسل "باسورد" مؤكدة أنها كانت من أصعب الأدوار التي قامت بها.
*رانيا
منصور
ترفض فكرة الزواج الثاني
تطرقت
منصور
إلى موضوع الزواج الثاني، معبرة عن رفضها لهذه الفكرة من الناحية الشخصية، رغم تجسيدها لشخصية توافق على زواج زوجها من أخرى في أحد أعمالها، كما تحدثت عن عدم اهتمامها بالانتقادات السلبية وأكدت أنها تركز على عملها وتطوير نفسها.
وعلى صعيد آخر، شاركت رانيا
منصور
مؤخرًا في مسلسل "باسورد" الذي ضم نخبة من النجوم، منهم آية سماحة، والرابر شاهين، ومحمد السباعي، وجلا هشام، وقد لاقى المسلسل إقبالا كبيرا من الجمهور.
وكانت آخر أعمال الفنانة رانيا
منصور
التلفزيونية مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركت فيه إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم شيري عادل وهيدي كرم، بينما شاركت في الماراثون الرمضاني لعام 2024 من خلال المسلسل الإذاعي "جريمة نص النيل".
*رياليتي شو؟
وعن إمكانية تقديم برنامج واقع، كشفت
منصور
عن تلقيها عروضًا عديدة، ولكنها لم تتخذ قرارًا نهائيا حتى الآن، وأشارت إلى أن فكرة تقديم برنامج مع شقيقتها التوأم وابنتها تواجه تشجيعا كبيرًا من الجمهور، خاصة بعد ظهورهما معًا في العديد من المناسبات.
*رانيا
منصور
شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي
وفي سياق آخر، شاركت رانيا
منصور
في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث أشادت بالتنظيم المميز للمهرجان وبأهمية تكريم المبدعين المصريين والعرب.
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