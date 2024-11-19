أنقذها حفيدها.. فنانة مصرية تنجو من حريق كبير بمنزلها

وكشفت نهال عنبر تفاصيل الحريق في تصريحات صحفية، حيث أكدت أن "الحريق نشب في ساعة مبكرة من الصباح، حيث كانت غارقة في النوم، واشتعلت لوحة الرئيسية والمغذية لكل الغرف، بعدما حدث تسريب ماء ووصل إلى تلك اللوحة التي انفجرت وتسببت في الحريق".وأضافت عنبر أن "كل ذلك حدث بالقرب من التي كانت تنام بها، إلا أن العناية الإلهية قد أنقذتها من تلك الكارثة، حيث كان معها بالمنزل حفيدها ونجلها المخرج حسام الحسيني، الذي كان نائماً أيضاً، إلا أن حفيدها شاهد الحريق أثناء استيقاظه وصرخ بصوت عالٍ وذهب لإيقاظ والده، حيث هرع نجلها حسام مفزوعاً واستطاع السيطرة على الحريق قبل أن يتفاقم".وتابعت نهال عنبر أنها "استيقظت من النوم على الصراخ وهي لا تعلم ماذا يحدث، حيث عاشت لحظات مرعبة حتى إخماد الحريق، واتصل بعدها نجلها حسام ببعض الفنيين الذين حضروا إلى المنزل لإصلاح لوحة ومنع تسريب المياه".وكانت قد تعرضت الفنانة نهال عنبر مؤخراً إلى أزمة صحية دخلت بسببها المستشفى، حيث أجرت عملية جراحية دقيقة بمنطقة الكتف، وقالت إنها تعرضت لسقطة قوية على المسرح، وتسبب ذلك في خلع بالكتف، وطلب منها الأطباء إجراء جراحة عاجلة، نظراً لانقطاع بعض الأوتار، لكنها رفضت ذلك، وظنت أنها سوف تتعافى بعد تعاطي الأدوية.إلا أن الألم زاد بشكل غير محتمل لتضطر إلى إجراء تلك الجراحة منذ يومين فقط، وخرجت من المستشفى لقضاء فترة النقاهة داخل .