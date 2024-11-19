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أنقذها حفيدها.. فنانة مصرية تنجو من حريق كبير بمنزلها
فن وثقافة
2024-11-19 | 10:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,616 مشاهدة
نجت الفنانة المصرية نهال عنبر من كارثة حقيقة، بعدما نشب حريق داخل
منزلها
صباح اليوم الثلاثاء وهي نائمة.
وكشفت نهال عنبر تفاصيل الحريق في تصريحات صحفية، حيث أكدت أن "الحريق نشب في ساعة مبكرة من الصباح، حيث كانت غارقة في النوم، واشتعلت لوحة
الكهرباء
الرئيسية والمغذية لكل الغرف، بعدما حدث تسريب ماء ووصل إلى تلك اللوحة التي انفجرت وتسببت في الحريق".
وأضافت عنبر أن "كل ذلك حدث بالقرب من
الغرفة
التي كانت تنام بها، إلا أن العناية الإلهية قد أنقذتها من تلك الكارثة، حيث كان معها بالمنزل حفيدها ونجلها المخرج حسام الحسيني، الذي كان نائماً أيضاً، إلا أن حفيدها شاهد الحريق أثناء استيقاظه وصرخ بصوت عالٍ وذهب لإيقاظ والده، حيث هرع نجلها حسام مفزوعاً واستطاع السيطرة على الحريق قبل أن يتفاقم".
وتابعت نهال عنبر أنها "استيقظت من النوم على الصراخ وهي لا تعلم ماذا يحدث، حيث عاشت لحظات مرعبة حتى
تمام
إخماد الحريق، واتصل بعدها نجلها حسام
حسني
ببعض الفنيين الذين حضروا إلى المنزل لإصلاح لوحة
الكهرباء
ومنع تسريب المياه".
وكانت قد تعرضت الفنانة نهال عنبر مؤخراً إلى أزمة صحية دخلت بسببها المستشفى، حيث أجرت عملية جراحية دقيقة بمنطقة الكتف، وقالت إنها تعرضت لسقطة قوية على المسرح، وتسبب ذلك في خلع بالكتف، وطلب منها الأطباء إجراء جراحة عاجلة، نظراً لانقطاع بعض الأوتار، لكنها رفضت ذلك، وظنت أنها سوف تتعافى بعد تعاطي الأدوية.
إلا أن الألم زاد بشكل غير محتمل لتضطر إلى إجراء تلك الجراحة منذ يومين فقط، وخرجت من المستشفى لقضاء فترة النقاهة داخل
منزلها
.
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