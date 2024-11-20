بعد رفضه الانفصال.. زوجة بيج رامي تعلن خلعه بحكم قضائي

وكتبت مي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" منشورًا أوضحت فيه: "للتوضيح، لم يتم أي طلاق بيني وبين رامي لرفضه الانفصال وديًا، وبناءً عليه حصلت على حكم بالخلع ضد بيج رامي، والحمد لله على كل شيء".حملت القضية رقم 7149 لسنة 2024 أسرة المنتزه الإسكندرية حيث تلقت أسرة المنتزه دعوى من الزوجة، تطليق خلع ضد بيج رامي، طبقا لمستندات الدعوى المرفوعة من المدعية.من هو بيج رامي؟ممدوح محمد حسن السبيعي، المعروف بلقب "بيج رامي"، لاعب أجسام محترف يُنافس في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB).وُلِد في 16 سبتمبر/ أيلول 1984 في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ المصرية، وبدأ حياته كصياد سمك قبل أن ينتقل إلى الكويت للعمل في تجارة الأسماك، حيث بدأ الأجسام بشكل احترافي في 2009.حقق رامي العديد من الألقاب المحلية والعالمية، أبرزها فوزه بلقب مستر أولمبيا مرتين في عامي 2020 و2021، ليصبح أول لاعب وعربي يحقق هذا الإنجاز مرتين على التوالي.كما أحرز المركز الأول في عدة بطولات دولية، مثل بطولة نيويورك للمحترفين 2013 وبطولة آرنولد كلاسيك أوروبا 2017. بدأ مشاركاته في مستر أولمبيا عام 2013، وحقق مراكز متقدمة في المسابقات التالية، حتى وصل إلى القمة بتحقيقه المركز الأول في 2020 و2021.