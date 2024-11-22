الموت يغيب الفنان المصري "عادل الفار"

ونعى نقيب المهن الموسيقية في مصر، كامل، الفنان الراحل، قائلا عبر منشور على حسابه في فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأخ العزيز الأستاذ الفار".والفار، المولود في 20 ديسمبر 1961، عُرف بموهبته الكوميدية المميزة وأعماله التي تركت أثرا في السينما والدراما المصرية.بدأ الراحل مسيرته الفنية في الثمانينيات كـ"مونولوجست" في الحفلات والأفراح، قبل أن ينتقل إلى التمثيل التلفزيوني والسينمائي في التسعينيات.وقدم عددًا من الأفلام البارزة، من بينها "هيستيريا" عام 1998، و"شجيع السيما" عام 2000، و"زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، و"حارة البنات" عام 2005، و"بون سواريه" في 2010.كما ظهر في أعمال تلفزيونية ناجحة مثل "الكومي" سنة 2001، و"صاحب السعادة" عام 2014. وكان آخر ظهور له في مسلسل "الفتوة" عام 2020، بجانب الفنان ياسر جلال.ولم تقتصر مسيرته على التمثيل فقط، بل اشتهر أيضًا بعدد من الأغاني الكوميدية التي عكست شخصيته الفنية الفريدة، مثل "مين سرق العمود"، و"الواد الفلفل"، و"لولو"، و"إحنا الشباب".وفي 2022، تعرض الفار لصدمة كبيرة بعد وفاة نجله شادي بشكل مفاجئ وهو في الثلاثين من عمره، مما أثر على حالته والنفسية.