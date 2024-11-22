الموت يغيب الفنان المصري "عادل الفار"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
09:05 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رفع حظر التجوال الخاص بالتعداد داخل بغداد والمحافظات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507189-638678583823154225.jpg
الموت يغيب الفنان المصري "عادل الفار"
فن وثقافة
2024-11-22 | 02:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,200 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
توفي، الفنان الكوميدي
المصري
عادل
الفار عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الكبد، الذي أضعف حالته
الصحية
على مدار سنوات.
ونعى نقيب المهن الموسيقية في مصر،
مصطفى
كامل، الفنان الراحل، قائلا عبر منشور على حسابه في فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأخ العزيز الأستاذ
عادل
الفار".
والفار، المولود في 20 ديسمبر 1961، عُرف بموهبته الكوميدية المميزة وأعماله التي تركت أثرا في السينما والدراما المصرية.
بدأ الراحل مسيرته الفنية في الثمانينيات كـ"مونولوجست" في الحفلات والأفراح، قبل أن ينتقل إلى التمثيل التلفزيوني والسينمائي في التسعينيات.
وقدم عددًا من الأفلام البارزة، من بينها "هيستيريا" عام 1998، و"شجيع السيما" عام 2000، و"زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، و"حارة البنات" عام 2005، و"بون سواريه" في 2010.
كما ظهر في أعمال تلفزيونية ناجحة مثل "الكومي" سنة 2001، و"صاحب السعادة" عام 2014. وكان آخر ظهور له في مسلسل "الفتوة" عام 2020، بجانب الفنان ياسر جلال.
ولم تقتصر مسيرته على التمثيل فقط، بل اشتهر أيضًا بعدد من الأغاني الكوميدية التي عكست شخصيته الفنية الفريدة، مثل "مين سرق العمود"، و"الواد الفلفل"، و"لولو"، و"إحنا الشباب".
وفي 2022، تعرض الفار لصدمة كبيرة بعد وفاة نجله شادي بشكل مفاجئ وهو في الثلاثين من عمره، مما أثر على حالته
الصحية
والنفسية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
الموت يغيب الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة
04:29 | 2024-11-10
الموت يغيب
الفنان المصري "عادل الفار"
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
أمن
30.1%
13:28 | 2024-11-21
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
13:28 | 2024-11-21
ما حقيقة تمديد حظر التجوال في العراق؟
محليات
25.59%
11:37 | 2024-11-20
ما حقيقة تمديد حظر التجوال في العراق؟
11:37 | 2024-11-20
تمديد العطلة في هذه المحافظات
محليات
23.23%
09:25 | 2024-11-20
تمديد العطلة في هذه المحافظات
09:25 | 2024-11-20
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
رياضة
21.07%
02:15 | 2024-11-21
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
02:15 | 2024-11-21
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
الأكثر مشاهدة
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
اخترنا لك
ماجدة الرومي تتعرض لهجوم
02:55 | 2024-11-22
أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد تجاوز أزمتها النفسية (شاهد)
01:55 | 2024-11-22
متهم بعبادة الشيطان.. محمد رمضان ينظم حفلا مع مغن عالمي ويثير جدلا واسعا
10:48 | 2024-11-21
هل عادت رضوى الشربيني لزوجها؟.. شاهد تعليق ابنتها المثير للجدل
07:51 | 2024-11-21
بفيديو من الإمارات.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددا
07:06 | 2024-11-21
طليقة المصري بيج رامي تكشف عن سبب دعوى الخلع
06:40 | 2024-11-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.