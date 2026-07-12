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خطفت الفنانة السورية الأنظار في حفلها الأخير الذي أحيته في ، ليس فقط بأدائها الغنائي، بل بظهورها اللافت مع زوجها الشاعر العراقي ، والذي جاء بمثابة رد عملي على شائعات الانفصال التي لاحقت الزوجين خلال الأيام القليلة الماضية.

وتصدرت "الترند" عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو توثق لحظة وصولها إلى مقر الحفل برفقة زوجها الذي حرص على مرافقتها ودعمها.





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الفترة الماضية موجة من التساؤلات والشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات بين أصالة وفائق حسن وصلت إلى حد الانفصال. وفي لفتة رومانسية، ظهرت أصالة وهي تُقبل يد زوجها قبل صعودها إلى المسرح، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها ومتابعيها الذين اعتبروا هذا التصرف إعلاناً صريحاً عن استمرار علاقتهما ومتانتها.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الفترة الماضية موجة من التساؤلات والشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات بين أصالة وفائق حسن وصلت إلى حد الانفصال.

إلا أن ظهورهما الأخير في ، واللقطات التي عكست التناغم بينهما، وضعت حداً لتلك الأقاويل، مؤكدة استقرار حياتهما الزوجية.



وتداول رواد المواقع مقاطع الفيديو وسط إشادات بـ "الرقي" الذي تتعامل به أصالة مع الشائعات، حيث اختارت "الرسائل البصرية" بدلاً من التصريحات لنفي ما يتردد حول حياتها الشخصية.