تأجيل محكمة عمرو دياب والشاب "المصفوع"

ويواجه الشاب اتهامًا بالاعتداء على الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات بالقاهرة، وهي واقعة أثارت جدلًا واسعًا.القضية تعود إلى شهر يونيو/ حزيران الماضي، حين كان عمرو دياب يُحيي حفل في أحد فنادق التجمع الخامس.ووفقًا لتصريحاته أمام النيابة، ذكر الفنان أن الشاب جذبه بقوة من ملابسه وطلب التقاط صورة معه بطريقة اعتبرها مستفزة، مما دفعه إلى صفعه كرد فعل دفاعي.من جانبه، أفاد سعد خلال التحقيقات بأن الواقعة حدثت أثناء محاولته التقاط صورة مع عمرو دياب، حيث تعرض للصفع والإهانة أمام الحضور.الإجراءات القانونيةتمت إحالة كل من الفنان عمرو دياب والشاب إلى الجنح، حيث يواجه اتهامًا بالاعتداء بالصفع، بينما وُجهت للشاب تهمة الاعتداء على الفنان ومحاولة إثارة .النيابة كانت قد فتحت تحقيقًا موسعًا استمعت خلاله إلى أقوال الطرفين وشهود العيان قبل إحالة القضية إلى القضاء.