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تأجيل محكمة عمرو دياب والشاب "المصفوع"
فن وثقافة
2024-11-23 | 12:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
336 مشاهدة
أجلت
محكمة
جنح القاهرة الجديدة، النظر في أولى جلسات محاكمة الشاب سعد أسامة، المعروف إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع"، إلى جلسة 7 ديسمبر/ كانون
الأول
.
ويواجه الشاب اتهامًا بالاعتداء على الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات بالقاهرة، وهي واقعة أثارت جدلًا واسعًا.
القضية تعود إلى شهر يونيو/ حزيران الماضي، حين كان عمرو دياب يُحيي حفل
زفاف
في أحد فنادق التجمع الخامس.
ووفقًا لتصريحاته أمام النيابة، ذكر الفنان أن الشاب جذبه بقوة من ملابسه وطلب التقاط صورة معه بطريقة اعتبرها مستفزة، مما دفعه إلى صفعه كرد فعل دفاعي.
من جانبه، أفاد سعد
أسامة
خلال التحقيقات بأن الواقعة حدثت أثناء محاولته التقاط صورة مع عمرو دياب، حيث تعرض للصفع والإهانة أمام الحضور.
الإجراءات القانونية
تمت إحالة كل من الفنان عمرو دياب والشاب إلى
محكمة
الجنح، حيث يواجه
الأول
اتهامًا بالاعتداء بالصفع، بينما وُجهت للشاب تهمة الاعتداء على الفنان ومحاولة إثارة
الفوضى
.
النيابة كانت قد فتحت تحقيقًا موسعًا استمعت خلاله إلى أقوال الطرفين وشهود العيان قبل إحالة القضية إلى القضاء.
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