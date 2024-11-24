"اتهمها بالزنا".. حبس داعية أزهري شهرين وتغريم ميار الببلاوي

وتبين من التحقيقات قيام "بسب وقذف الفنانة، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات".كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.وشهدت جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، الحكم في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إدلائها بتصريحات تلفزيونية عبر أحد البرامج.وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال أحالت الفنانة والشيخ إلى المحاكمة العاجلة.وقدم دفاع الفنانة بلاغًا للنائب العام ضد لنشره من دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات والقذف والخوض في شرف وعفة الفنانة، متهمًا إياها بالزنا وزوجها بالدياثة.وقال الدفاع في بلاغه: "تسبب لها ولابنها في الضرر النفسي، وقد كان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، مستغلًا حديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات تدر عليه عائدًا ماديًا".بداية القصة تعود إلى نيسان الماضي، عندما أثارت الفنانة المصرية المعتزلة الجدل بحديثها عن انفصالها وعودتها إلى زوجها الأول 11 مرة، ما دفع الأزهري بالتعليق على ذلك، وتوعدت الممثلة بمقاضاة الأخير بتهمة القذف والتشهير بها واتهامها بـ"الزنا".من جانبه، رد على الفنانة بأنه لم يتحدث في عرضها، معلقا في بث مباشر له عبر "فيسبوك": "لم أتعرض لميار الببلاوي بسب أو بقذف أو بتشهير، أنا وصفت الفعل ولم أتحدث عن الشخص.. طب ليه ذكرت اسمها في الأول؟ لأنها هي المتحدثة وهي من صرحت وتكلمت".وأضاف "بينت حكما شرعيا أحاسب عليه بين يدي الله، وممكن أعتذر للفنانة في حالة واحدة أن يحكم القضاء بالبراءة، وسأعتذر لها علشان هي زعلت".بدورها، انهارت الفنانة المعتزلة خلال بث مباشر على "فيسبوك"، وقالت إنها كانت لا تهتم بكل ما يقال عنها، لكن الموضوع وصل إلى الخوض في العرض والشرف، مؤكدة أن أحد الدعاة المعروفين اتهمها بالزنا خلال أحد الفيديوهات التي بثها عبر تطبيق "تيك توك".وأضافت ميار أنها في حالة من الذهول من ذلك الاتهام خاصة أنها حاصلة على درجة الماجستير في الفقه المقارن والدكتوراة في الخطاب الديني والثقافة الإسلامية.وكشفت ميار عن أزمة كبيرة تواجهها بسبب تلك الاتهامات، حيث قاطعها أفراد أسرتها، وخاصة ابنها الأكبر، الذي لم يعد يتواصل معها بسبب ذلك، مضيفة أن أعمامها قد اتصلوا بها وهم في حالة من الغضب الشديد، وطلبوا منها توضيح حقيقة ما يحدث، وحل تلك الأزمة.