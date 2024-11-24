هل هناك شبهة جنائية؟.. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الملحن محمد رحيم

وقال الدكتور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك": "غالبا حصل له اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر؛ نتيجة جلطة حادة في الشريان التاجي، أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية".وأضاف: "هذا تسبب في سقوطه وارتطامه وحدوث كدمات وجرح وزرقة، ومفارقته الحياة".وكانت وفاة الملحن محمد رحيم، 45 عاما، أثارت حالة من الجدل والشكوك حول سبب الوفاة، بعد شقيقه تأجيل الجنازة عدّة مرات، لوجود خدوش في جثته، قبل أن تصرح النيابة بإجراء الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، ولاحقا السماح بدفنه، اليوم الأحد.وبحسب تقرير مفتش فإن الوفاة مر عليها أكثر من 24 ساعة وهو ما تسبب في وجود انتفاخ في البطن، بالإضافة للاشتباه في وجود خدوش وجروح بمنطقة الساقين والقدمين.وبعد التحقيقات، قال مصدر أمني إن المعاينة والتحريات خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الإصابات المثبتة في تقرير مفتش ليست نتيجة اعتداء، مرجحًا أن تكون ناتجة عن حالته المرضية، خاصة أنه كان يعاني منذ أشهر من أزمات صحية.وشيع ظهر اليوم الأحد جثمان الملحن الراحل محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.وحرص العديد من نجوم الفن على حضور تشييع جثمان صديقهم الملحن الراحل، ومن أبرزهم الفنان محمد منير والفنان تامر حسني والفنان محمد حماقي، والملحن عزيز الشافعي، ومصطفى حجاج، ومصطفى قمر وحميد الشاعري.محمد ملحن وموزع مصري من مواليد 9 كانون الاول 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله، حيث كان لم يكمل 22 من عمره.وبعدها تعاون مع الكتير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، وأنغام، وأصالة نصري، ومحمد حماقي، وآمال ماهر، وإليسا، وحسين الجسمي، وهشام عباس، وخالد عجاج، وخالد سليم، ومحمد محيي، وسميرة سعيد، وشيرين عبد الوهاب، ووردة الجزائرية وآخرون.