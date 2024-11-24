Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رئيس جديد لجامعة الموصل (وثيقة)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل هناك شبهة جنائية؟.. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الملحن محمد رحيم

فن وثقافة

2024-11-24 | 10:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل هناك شبهة جنائية؟.. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الملحن محمد رحيم
المصدر:
وكالات
3,030 مشاهدة

رجح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، اليوم الاحد، أن تكون وفاة الملحن محمد رحيم نتيجة اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر للقلب.

وقال الدكتور جمال شعبان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك": "غالبا حصل له اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر؛ نتيجة جلطة حادة في الشريان التاجي، أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية".

وأضاف: "هذا تسبب في سقوطه وارتطامه وحدوث كدمات وجرح وزرقة، ومفارقته الحياة".

وكانت وفاة الملحن محمد رحيم، 45 عاما، أثارت حالة من الجدل والشكوك حول سبب الوفاة، بعد إعلان شقيقه تأجيل الجنازة عدّة مرات، لوجود خدوش في جثته، قبل أن تصرح النيابة بإجراء الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، ولاحقا السماح بدفنه، اليوم الأحد.

وبحسب تقرير مفتش الصحة فإن الوفاة مر عليها أكثر من 24 ساعة وهو ما تسبب في وجود انتفاخ في البطن، بالإضافة للاشتباه في وجود خدوش وجروح بمنطقة الساقين والقدمين.

وبعد التحقيقات، قال مصدر أمني إن المعاينة والتحريات خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الإصابات المثبتة في تقرير مفتش الصحة ليست نتيجة اعتداء، مرجحًا أن تكون ناتجة عن حالته المرضية، خاصة أنه كان يعاني منذ أشهر من أزمات صحية.

وشيع ظهر اليوم الأحد جثمان الملحن الراحل محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور تشييع جثمان صديقهم الملحن الراحل، ومن أبرزهم الفنان محمد منير والفنان تامر حسني والفنان محمد حماقي، والملحن عزيز الشافعي، ومصطفى حجاج، ومصطفى قمر وحميد الشاعري.

محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 كانون الاول 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله، حيث كان لم يكمل 22 من عمره.

وبعدها تعاون مع الكتير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، وأنغام، وأصالة نصري، ومحمد حماقي، وآمال ماهر، وإليسا، وحسين الجسمي، وهشام عباس، وخالد عجاج، وخالد سليم، ومحمد محيي، وسميرة سعيد، وشيرين عبد الوهاب، ووردة الجزائرية وآخرون.
>> انضم الى السومرية على واتساب 
 

مصر

وفاة الملحن محمد رحيم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
أضرار التدخين السلبي على العائلة - حلقة ١٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-24
Play
أضرار التدخين السلبي على العائلة - حلقة ١٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٥٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-24
Play
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٥٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-24
عشرين
Play
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
Play
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
رحال
Play
رحال
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
Play
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-23
Play
23-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-23
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
Play
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Play
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
Play
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
علناً
Play
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Play
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
أضرار التدخين السلبي على العائلة - حلقة ١٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-24
Play
أضرار التدخين السلبي على العائلة - حلقة ١٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٥٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-24
Play
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٥٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-24
عشرين
Play
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
Play
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
رحال
Play
رحال
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
Play
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-23
Play
23-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-23
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
Play
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Play
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
Play
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
علناً
Play
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Play
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
اخترنا لك
"اتهمها بالزنا".. حبس داعية أزهري شهرين وتغريم ميار الببلاوي
07:19 | 2024-11-24
وفاة الفنان عصمت رشيد عن 76 عاماً
06:55 | 2024-11-24
تأجيل محكمة عمرو دياب والشاب "المصفوع"
12:03 | 2024-11-23
سحب الجنسية من رئيس شركة روتانا
04:57 | 2024-11-23
الحزن يخيم على حياة مي عز الدين
04:34 | 2024-11-23
"الهضبة" يتغيب عن جلسة محاكمته
04:27 | 2024-11-23
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.