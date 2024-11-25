غرامات مالية وحبس في قضية ميار الببلاوي وشيخ أزهري

وكشفت التحقيقات عن قيام الشيخ أبوبكر، بسب وقذف الببلاوي، عبر مقاطع مُسجلة على حسابه الشخصي التواصل الاجتماعي، استخدم فيه عبارات خادشة للحياء والطعن في عرض الفنانة وسمعتها وعائلتها، كما تعمد إزعاجها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.وكانت نيابة الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت الفنانة المصرية والشيخ المصري إلى المحاكمة العاجلة، بعد أن تقدمت الأولى ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ، بشأن توجيهه عبارات قذف وسب، والخوض في شرف الفنانة واتهامها بالزنا وزوجها بـ"الدياثة".في أقوال دفاع الفنانة، أن الشيخ أبوبكر تسبب في إلحاق الأذى النفسي لها ولنجلها، بتعمد الإساءة لها بقصد تحقيق المنفعة المادية، باستغلال اسمها، على خلفية حديث سابق مع الإعلامية بسمة وهبة.وتعود القصة، إلى شهر أبريل الماضي، بعد أن أثارت الفنانة الببلاوي الجدل، بسبب تصريحاتها مع الإعلامية بسمة وهبة، بشأن الانفصال والعودة إلى زوجها 11 مرة، وأعقب ذلك رد قاسٍ من الشيخ الأزهري محمد أبوبكر، الذي وصف علاقة الفنانة بزوجها بـ"غير الشرعية".وشهدت الواقعة جدلاً على نطاق واسع، من جهة تعاطف الجمهور مع بكاء الفنانة الببلاوي في مقطع فيديو التواصل الاجتماعي، ومن جهة أخرى هاجم طرف آخر من الجمهور حديثها عن العودة والانفصال 11 مرة إلى زوجها، ووافقوا الشيخ على مُخالفتها الشرع، بينما رفضوا الطريقة التي تحدث بها عن الفنانة المصرية.