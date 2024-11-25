حذف حسابات على مواقع التواصل بينها لعمرو دياب وأحمد عز

يأتي ذلك في إطار مبادرة "إمسك مزيف" الذي أطلقها للإعلام، طالبا ممن قاموا بتزييف هذه الصفحات أن يبادروا بحذفها، كما قام بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ووجه نداء لمن زيفت الصفحات بأسمائهم بسرعة الإبلاغ، وخلق رأي عام يسهم في تعقب ومحاسبة المزورين.وجاءت في الصدارة الصفحات التي تنتحل أسماء مسؤولين وشخصيات عامة وفنانين وإعلاميين، مثل أحمد عز، وعمرو دياب، ورامز جلال، وعمرو أديب، ومصطفى بكري، وأحمد وغيرهم.كما انتحلت الصفحات المزيفة أسماء مؤسسات ووزارات الثقافة، والزراعة، والإنتاج الحربي، والعدل، والكهرباء، والإسكان، والري، كذلك جاءت بعض الصفحات تحت اسم الأزهر الشريف، وهيئة المجتمعات العمرانية، ونقابة المهن الموسيقية.ووفقًا للوائح الجديدة، تم حذف عدد كبير، حتى اللحظة، من الحسابات الوهمية التي تستغل أسماء شخصيات عامة.يذكر أن برلماني مصري قد الحكومة، وعلى رأسها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على الحسابات مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات المزيفة، التي يقدر عددها بـ 14 مليون حساب وهمي على "فيسبوك".