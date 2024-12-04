بعد تعافيها من المرض.. ماذا قالت الهام الفضالة عن إنفلونزا الخنازير

وكانت الفضالة قد أدخلت المستشفى في الأيام الماضية لتلقي العلاج بعد ظهور أعراض شديدة عليها جراء الإصابة بالفيروس.وفي تحديث عبر حسابها على إنستغرام، طمأنت الفضالة جمهورها، قائلة: "مساء الخير عليكم يا أغلى جمهور، مشكورين حبايبي وأغلى ناسي على سؤالكم ودعواتكم، ربي لك الحمد والشكر نحن بخير وعافية، الله لا يحرمنا محبتكم." وأرفقت كلامها بصورة لها، لتؤكد بذلك تحسن وضعها الصحي.وأوضحت الفضالة أن بداية ظهور الأعراض كان بعد أن أصيب زوجها، الفنان جوهر، بالفيروس، حيث عانى من ارتفاع شديد في درجة لعدة أيام، مما أدى إلى انتقال العدوى إليها.