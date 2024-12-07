كاظم الساهر وجورج وسوف يحيان حفلا فنيا كبيرا بمدينة دبي

وقدم الفنانان مجموعة من أشهر أغانيهما في الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحضور أكثر من 7 آلاف مشاهد من مختلف العربية، متمنيان أن يعم السلام الوطن .وقال الفنان كاظم الساهر، في مؤتمر صحفي على هامش الحفل: "أدعو الله أن يعم السلام الوطن العربي، وأن تنتهي الحروب في العالم، وأن يحمي الله كل البشر، وأن ينعم كل الأطفال بالابتسامة والسكينة".وأضاف "رحلتي الفنية تمتد لنحو 40 عاما، قدمت خلالها الكثير من الأعمال التي تنادي بالسلام وترفض الحروب والصراعات، ومنها أعمال شارك فيها فنانون عالميون، نادت بإنهاء الحصار على العراق، وقدمت مؤخرا أغنية (أوقفوا الحرب) باللغة الإنجليزية بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب في غزة، ورسالتي دوما هي أن يعم السلام في العالم".وكشف الساهر عن أنه يعد لتقديم ألبوم غنائي عراقي، مشيرا إلى أنه بدأ الإعداد له بالتعاون مع ثلاثة شعراء من .وتطرق المطرب إلى الأغاني التي يقدمها جيل الشباب في المنطقة العربية، معتبرا أن أغنيات كثير من الفنانين الشباب رائعة.وأضاف "الغناء أذواق ومدارس مثل مدارس المسرح والفن التشكيلي ولهؤلاء الشباب مدارسهم الفنية، ولهم جمهورهم، وأنا لا اتفق مع الأصوات التي تهاجمهم".وقدم جورج وسوف مجموعة من أغنياته الشهيرة، ومنها "الهوا سلطان" و"كلام الناس" و"ليل العاشقين"، متمنيا أن يعيش العالم في سعادة وسلام.وانطلق مهرجان دبي للتسوق بالحفل الذي نظمته شركة "مومنتس ايفنتس" في دبي وجمع الساهر ووسوف، معلنا عن بداية دورته الـ30.وقال منظمون للمهرجان، لوكالة الأنباء الألمانية إن الدورة الجديدة من "دبي للتسوق" ستكون دورة استثنائية والأكبر في تاريخه بمجموعة من الفعاليات الترفيهية العالمية، تستمر حتى يوم 12 يناير المقبل.وتنظم المهرجان، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومن أبرز فعاليات هذه الدورة (مهرجان 321) بمشاركة نجوم من العالم وجنوب آسيا، و35 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية تحييها مجموعة من ألمع النجوم، و25 حدثا رياضيا.ويتضمن "دبي للتسوق" عروضا يومية للوحات في السماء تشكلها 1000 من طائرات الدرون تحكي قصصا عن إرث دبي ومستقبلها فوق بحر الخليج، إضافة إلى عروض الأضواء في أحياء المدينة وشوارعها السياحية، وعروض الألعاب النارية.ويقدم المهرجان عروضا ضخمة للتسوق تقدمها أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية، إلى جانب جوائز كبرى للمتسوقين.ويتضمن المهرجان في دورته الجديدة 76 كرنفالا فنيا متجولا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب عروض مسرحية، وفعاليات ترفيهية لكل أفراد الأسرة.