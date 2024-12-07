نوال الكويتية ترد على انباء اعتزالها الفن: تفاجئت كما الجمهور

خلال لقاء على هامش حفلها الغنائي في قطر، علّقت نوال بعبارة عفوية قائلة: "أنا متفاجئة مثلكم"، مشيرة إلى أن فكرة الاعتزال تبقى احتمالاً وارداً لأي فنان، لكنها شددت على أنها ستعلن قرارها بصراحة إن اتخذته في المستقبل.وركزت الفنانة على عن نجاح حفلها الأخير، حيث أوضحت أنها قدمت مجموعة من الأغاني التي اختارها الجمهور، إلى جانب أغانٍ تحرص على أدائها بشكل خاص.نوال الكويتية مغنية بارزة، بدأت مسيرتها الفنية بعد دراستها في الفنون الموسيقية في .أصدرت أول ألبوم لها في نهاية عام 1983. ورغم شغفها بالدراسة، لم تكمل تعليمها الجامعي بسبب التزامها بالفن.في عام 1998، سجلت نوال حضوراً تاريخياً بمشاركتها الصوتية في أوبريت فارس التوحيد، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية في السعودية، بمناسبة مرور 66 عاماً على تأسيس المملكة.كان ذلك أول ظهور لامرأة في هذا الحدث الكبير، والأوبريت من ألحان الفنان محمد عبده.