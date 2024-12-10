وتوفي "نظوري" أمس الأحد، في بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة لم تنجح معها محاولات إسعافه.ولم يصدر تقرير طبي رسمي يحدد سب الوفاة بشكل دقيق، لكن الشاب الذي اشتهر بشراهته على الطعام، وسمنته الواضحة، لم يكن متصالحاً مع لقبه "نضوري السمين".ففي مقابلة تلفزيونية سابقة، تعود لأشهر قليلة، دافع منتظر عن نفسه أمام من يصفونه بالسمين، وقال إنه ليس سميناً، وأن عظمه خشن على حد وصفه.وقال منتظر في ذلك اللقاء، إنه ورث البنية الضخمة من عائلته، ما جلب له لقب السمين الذي يلاحقه في عالم التواصل الاجتماعي.ولاحق لقب السمين، الشاب الراحل حتى قبل وفاته بأيام قليلة؛ إذ يظهر في آخر نشره في حسابه بموقع "تيك توك" كيف يخاطبه شخص بلقب السمين.ورغم لقب السمين والتنمر الذي جلبه له من قبل متابعي البث المباشر على تيك توك، اضطر الشاب فيما يبدو للاستسلام لذلك الوصف لعدم خسارة متابعي بثه الذي يجلب له عوائد مادية.وقال مقربون من منتظر عقب وفاته، إن أعراض السمنة التي عانى منها تسببت له بالأزمة القلبية التي أنهت حياته.فيما استقبل حساب منتظر سيلاً من عبارات الوداع الحزينة التي خاطبته باسمه الحقيقي في آخر نشاط لتلك الصفحة التي مات صاحبها.وعُرف منتظر بمقاطع الفيديو التي يتناول فيها الطعام بشراهة وتحقق له نسب مشاهدة مليونية، بجانب الإعلانات التجارية التي ينشرها وتدور حول محتوى الطعام ذاته.وشهدت منطقة الصالحية في بغداد، أمس الإثنين، تشييع منتظر علي الذي تزوج مؤخراً كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها لمتابعي حسابه في "تيك توك".