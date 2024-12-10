ايمي سمير غانم وتلميحات الطفل الثاني.. السجادة الحمراء تكشف التفاصيل

لفتت إيمي سمير غانم الأنظار بارتدائها ملابس فضفاضة وظهورها بوزن زائد، ما أثار تساؤلات حول احتمالية حملها بطفلها الثاني.عندما طُرحت عليها أسئلة تتعلق بانتظار مولود جديد، ردت إيمي بشكل غير مباشر قائلة: "ادعوا لي، ولو مامتك عايشة خليها تدعي لي".أما زوجها الفنان حسن الرداد، فعقّب: "يا رب، إن شاء الله ربنا يسهل"، مما زاد من التكهنات حول انتظار الثنائي لطفل جديد.يُذكر أن إيمي وحسن استقبلا مولودهما الأول، فادي، في يناير 2023، بعد ست سنوات من زواجهما.وأعلن حسن الرداد عن عبر حسابه على قائلاً: "الحمد لله ربنا رزقنا في نفس يوم ميلادي بالطفل فادي، اللهم أنبته نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لوالديه".يعمل الثنائي حاليًا على مسلسل جديد بعنوان "عقبال عندكم"، المقرر عرضه في رمضان 2025.المسلسل مكون من 15 حلقة ويشهد إيمي سمير غانم إلى الدراما بعد غياب خمس سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "سوبر ميرو" في 2019.