برودة الشمال والشاي العراقي.. الهام شاهين تتجول في دهوك (صور)

ونشرت الفنانة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" تدوينة مفادها: "استراحة على الطريق من دهوك إلى العمادية لتناول الشاي الساخن ألذى يتم تسويته على الفحم .. فى يوم برد جدا".وجاءت الفنانة لزيارة وايضاً لحضور مؤتمر صحفي يخص الاعمال الفنية، وتم منحها جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان "دهوك" السينمائي.وهذه الزيارة ليست الأولى للفنانة المصرية الكبيرة، حيث جاءت قبل فترة زمنية ليست بطويلة الى زيارة والأماكن التراثية والحضارية والدينية على هامش زيارتها بمناسبة تكريمها في مهرجان بابل للثقافة والفنون.ادناه الصور: