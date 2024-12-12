أصيل هميم تحتفل بزفافها.. من يكون زوجها

احتفلت الفنانة العراقية أصيل هميم، الخميس، بزفافها على رجل الاعمال بكر .

وأقيم حفل زفافها في احد فنادق بكردستان .

واحتفلت هميم، العام الماضي، بخطوبتها في أجواء عائلية، ونشر الموسيقار هميم الفنانة العراقية، صورة لابنته بعد خطبتها، عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي برفقة أسرته.