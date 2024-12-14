غيبوبة تامة.. اخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

وفضلت أسرة الفنان الحلفاوي عدم الكشف عن تفاصيل مرضه، وأحاطت حالته بتكتم شديد، بحسب وسائل إعلام محلية.وأكدت مصادر لوسائل إعلام مصرية أن الفنان في غيبوبة تامة، مما أثار قلق محبيه وزملائه في الوسط الفني، وسط دعوات متواصلة بالشفاء العاجل له.وفقًا لمصدر مقرب من الفنان، فإن الأزمة جاءت على نحو مفاجئ وغير متوقع، إذ كان الحلفاوي يمارس حياته بشكل طبيعي حتى وقت قريب، إلا أنه شعر فجأة بحالة من عدم الاتزان وضيق في التنفس، مما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.وأكد أن نجليه، المخرجان ووليد الحلفاوي، اصطحباه سريعًا إلى المستشفى. إلا أن حالته شهدت تدهورًا كبيرًا خلال الساعات الأولى، مما دفع الأطباء إلى إدخاله العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.وأوضح أن الطبي يحاول السيطرة على حالته، إلا أن الفنان لا يزال في غيبوبة، وسط طلب الأسرة بعدم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول وضعه الصحي.وغرد الإعلامي شريف عامر عبر منصة "X": "جعل الله للأستاذ الحلفاوي نصيبًا من اسمه.. في شخصه كما هو اسمه.. أسأل الله وأدعوه أن يشفيه ويرده لنا بإذنه تعالى".