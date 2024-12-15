وفاة الفنان نبيل الحلفاوي

وقال ذكي أن "صلاة الجنازة اليوم بمسجد بالشيخ بمحافظة الجيزة".وكان الفنان الحلفاوي قد تعرض في الأيام الأخيرة لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، وكانت هناك شائعات حول تدهور حالته بسبب أزمة حادة في الجهاز التنفسي. وتدهورت حالته في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا.