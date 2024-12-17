طارق العريان يكشف أسراراً جديدة عن أحمد زكي

وقال طارق العريان إنه كان يرافق والده عندما كان طفلا إلى التصوير، كاشفا عن قراره المفاجئ بالتحول من الهندسة إلى دراسة السينما.وأكد انه كان يملك حلمًا كبيرًا منذ صغره، إذ كان يتمنى في عمل يؤثر في الأشخاص، مشيرًا إلى أن والده كان يعلم تمامًا شغفه بالإخراج ولم يفاجأ عندما قرر التحول من الهندسة إلى السينما.واسترجع المخرج العريان لقاءه مع الفنان أحمد زكي، وكيف عرض عليه فيلم "سكارفيس" الذي نال إعجابه بشدة.وفيما يخص العمل معه في فيلم "الإمبراطور"، قال العريان: "كان أحمد زكي عبقريًا، وعصبياً، وكنت صغير السن وقتها، وعملت قلق لأنني كنت في الـ24 من عمري".وأوضح أنه كان يتعلم الكثير من الفنان الراحل مثل نصيحته له بقراءة كتاب "كيف تتعامل مع قيادة الممثل".وأشار طارق العريان إلى أنه تمكن من تطوير نفسه كمخرج، حيث إلى الخارج من أجل تقوية قدراته في الإخراج بناءً على توجيه من شقيقه، ما ساعده في تعزيز معرفته وتقنياته في مجال الإخراج السينمائي، وبالتالي العمل بشكل متقن ومميز.