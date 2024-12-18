ما سبب غياب نجوى فؤاد عن الساحة الفنية.. اليكم التفاصيل

وقالت نجوى في تصريحات صحفية، إنها ما زالت تعاني من مشاكل صحية تتطلب منها الالتزام بالعلاج الطبيعي وتناول الأدوية، مما دفعها إلى رفض العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة.وأوضحت أنها مستمرة في رحلتها العلاجية وتأمل أن تستعيد عافيتها قريبًا، كما طلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.وفي وقت سابق كشفت الفنانة نجوى عن موقفها من ارتداء الحجاب وذلك بعد ظهورها مؤخرًا بالحجاب في أحد اللقاءات التلفزيونية، إذ قالت: "لم أرتد الحجاب وعندما أعتزل الفن سأرتديه مثل الفنانة وأروح أعمل حج وأقعد في البيت".وحول غيابها عن التمثيل بسبب حالتها أوضحت: "صحتي هي سبب غيابي عن الأعمال الفنية، ولكن لو جالي عمل شرطي أن يكون الورق مكتوب حلو".من هي نجوىفنانة استعراضية مصرية، ومن مواليد 17 يناير/ كانون الثاني عام 1939، ودخلت إلى عالم التمثيل من نافذة الرقص الشرقي، وقدمت عبر مسيرتها ما يقرب من 90 فيلما من أبرزها "شارع الحب، سجن العذارى، حد السيف، هارب من الزواج" ومن أشهر مسلسلاتها "أحلام هند الخشاب، وبنت الأسيوطي".