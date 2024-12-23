بعد موجة الانتقادات الأخيرة.. بالخير يوضح وعلامة يرد

عبد الله بالخير ينفي ما تم تداوله عنه وعن الفنان راغب علامة وبعد التواصل مع مكتب الاخير أكد لنا ان الخبر عار عن الصحة وزودنا بهذا الفيديو#onetvlebanon #abdallahbelkheir #raghebalama #عبدالله_بالخير #راغب_علامة @raghebalama pic.twitter.com/NtetjAzLuI
— One TV (@onetvlebanon) December 23, 2024
عبد الله بالخير ينفي ما تم تداوله عنه وعن الفنان راغب علامة وبعد التواصل مع مكتب الاخير أكد لنا ان الخبر عار عن الصحة وزودنا بهذا الفيديو#onetvlebanon #abdallahbelkheir #raghebalama #عبدالله_بالخير #راغب_علامة @raghebalama pic.twitter.com/NtetjAzLuI
🚨الصحافي والخبير التكنولوجي عمر قصقص يؤكد بالدليل صحة الفيديو المتداول لاتصال #راغب_علامة و #عبدالله_بالخير !
pic.twitter.com/7LNTgd9JUz
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) December 23, 2024
🚨الصحافي والخبير التكنولوجي عمر قصقص يؤكد بالدليل صحة الفيديو المتداول لاتصال #راغب_علامة و #عبدالله_بالخير !
pic.twitter.com/7LNTgd9JUz