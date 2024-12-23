بعد موجة الانتقادات الأخيرة.. بالخير يوضح وعلامة يرد

بعد موجة الانتقادات الواسعة التي تعرض لها الفنان اللبناني اثر مقطع نشر على وهو يتصل بالفنان الخليجي عبد الله بالخير، كشف الأخير عن تفاصيل تصريحه، فيما رد علامة في بيان عن الموضوع.

وقال عبد الله بالخير‬⁩، "تعرضت لخدعة من وقلدوا صوت ⁧‫راغب علامة‬⁩".



ينفي ما تم تداوله عنه وعن الفنان وبعد التواصل مع الاخير أكد لنا ان عار عن وزودنا بهذا الفيديو#onetvlebanon #abdallahbelkheir #raghebalama #عبدالله_بالخير #راغب_علامة @raghebalama pic.twitter.com/NtetjAzLuI — One TV (@onetvlebanon) December 23, 2024







🚨الصحافي والخبير التكنولوجي عمر قصقص يؤكد بالدليل صحة الفيديو المتداول لاتصال #راغب_علامة و #عبدالله_بالخير !



pic.twitter.com/7LNTgd9JUz — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) December 23, 2024



‏الى ذلك، صدر بيان صحفي توضيحي عن الفنان . ورد خبير في الذكاء الاصطناعي على بالخير، بالقول: "‏عزيزي عن أي خدعة تتحدث والاتصال كان كلام وسلام وين المقلب بالموضوع".‏الى ذلك، صدر بيان صحفي توضيحي عن الفنان .

جاء فيه، "في إطار الحملة المستمرة من الشائعات المغرضة التي تستهدف السوبر ستار راغب علامة، انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على مكالمة مزيّفة بين الفنان عبد الله بالخير، وشخص انتحل صفة الفنان راغب علامة، مستخدماً تقنيات متقنة لتقليد صوته، ومدلياً بتصريحات لا تمتّ إلى الفنان بصلة".



وأكد علامة أن "هذه التصريحات المزعومة تتنافى كلياً مع مبادئ الفنّان وقيمه، وهي تصريحات غريبة تماماً عن شخصيته، وعن ما اعتاد عليه جمهوره والمقربون منه، سواء في السرّ أو العلن".



وأضاف "قد قام الفنان مشكوراً بنفي صحة هذه المكالمة فوراً"، موضحاً أنه "كان ضحيّة خداع واضح ومحاولة مبيّتة للإساءة المتعمّدة لشخص الفنّان ومكانته المرموقة".



ودعا الفنان "بكلّ من يتورط في مثل هذه الأفعال المسيئة والخارجة عن القانون بالتوقّف الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية التي لا تهدف سوى إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة الفنان"، مؤكدا أنه "لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قانونياً".



وتابع أن "هذا الفيديو المزيّف لا يعدو كونه إضافة جديدة إلى سلسلة الشائعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من الصورة المضيئة للفنّان راغب علامة، والتي شكّلت على مدى عقود رمزاً للفنّ الراقي والمواقف الوطنيّة اللبنانيّة المشرّفة".



ودعا الفنان بحسب البيان جمهوره ومحبّيه إلى "توخّي الحذر من مثل هذه الافتراءات، ويؤكد التزامه الدائم بنقل صورة حقيقية عن القيم الإنسانية والوطنية التي لطالما عُرف بها".

مقطع نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتصل بالفنان الخليجي . وكان الفنان تعرض الى موجة انتقادات واسعة اثرنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتصل بالفنان الخليجي .