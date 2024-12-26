القبض على الفنان المصري "حمو بيكا".. ماتهمته؟

وأثناء ضبطه بمنطقة الزمالك، عُثر بحوزته على سلاح أبيض، مما أثار جدلًا جديدًا حول المواقف القانونية للفنان. وفقا لمصادر محلية مصريةتفاصيل عملية الضبطتحركت قوات بناءً على معلومات دقيقة حول تواجد حمو بيكا في منطقة الزمالك بدائرة قسم قصر النيل. وبالتنسيق مع الجهات المختصة، نجحت القوات في إلقاء القبض عليه ونقله إلى قسم لاستكمال الإجراءات القانونية. ومن المقرر عرضه على النيابة العامة للتحقيق في الموجهة إليه.خلفية مثيرة للجدللم تكن هذه المرة الأولى التي يُثار فيها اسم حمو بيكا في سياقات مثيرة للجدل. قبل عدة أشهر، تصدرت تصريحات منسوبة له التواصل الاجتماعي، أثارت موجة من الانتقادات، حيث زُعم أنه دافع عن عمل الراقصات في ظروف صعبة. لاحقًا، خرج بيكا عن صمته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، نافياً صحة هذه التصريحات ومؤكداً عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.في سياق متصل، توجه بيكا برسالة إلى جمهوره أكد فيها التزامه بحياته المهنية والشخصية قائلاً: "أنا أؤدي عملي وأعود إلى منزلي. اتركوا كل شخص في حاله". هذه الرسالة أثارت تفاعلاً كبيرًا بين متابعيه، وانقسمت الآراء حول شخصيته بين مؤيد ومنتقد.