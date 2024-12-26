السجن 3 سنوات وغرامة مالية.. القضاء المصري ينطق حكم الفنان "سعد الصغير"

بدأت الواقعة في 10 سبتمبر 2024، أثناء وصول سعد الصغير إلى مطار القاهرة قادمًا من . وخلال محاولته المرور عبر "الخط الأخضر" في صالة الركاب رقم 2، لفتت كثافة أسفاره الخارجية التي تتم في فترات قصيرة انتباه الجمارك، ما دفعهم إلى فحص أمتعته بدقة. عند تمرير حقائبه على جهاز الأشعة "إكس راي"، ظهرت أجسام غريبة، مما استدعى تفتيشها يدويًا.بحسب الحيثيات، عُثر في أمتعة الصغير على تسع سجائر إلكترونية تحتوي على مادة زيتية ثبت لاحقًا أنها تحمل المادة الفعالة لمخدر الحشيش. كما أظهر تحليل عينة بوله وجود نواتج أيض الحشيش والترامادول.اعترافات الصغير وتبريراتهأقر سعد الصغير في تحقيقات النيابة بحيازة السجائر الإلكترونية، لكنه نفى علمه بأنها تحتوي على مواد مخدرة. وأوضح أنه يتعاطى الترامادول لعلاج آلام الرباط الصليبي، مقدمًا مستندات طبية لدعم أقواله.قرار المحكمة: أدلة كافية للإدانةاستندت المحكمة في حكمها إلى تقارير المعمل الكيماوي وشهادات الجمارك، مؤكدة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت وتفاصيل واقعة الضبط. كما رفضت المحكمة دفوع الدفاع التي ركزت على التشكيك في الأدلة والإجراءات.الحكم النهائيبعد استعراض الأدلة والشهادات، قضت المحكمة بمعاقبة سعد الصغير بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، مؤكدة أن الإنكار والتبريرات المقدمة لا تُسقط عنه التهمة.