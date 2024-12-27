إخلاء سبيل حمو بيكا

نيوز – فني

قررت نيابة قصر النيل بالقاهرة، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن المباحث من القبض على مطرب المهرجانات الشهير بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.

وقامت دورية أمنية بالقبض على حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

يذكر أن حمو بيكا كان قد تم ايقافه من الموسيقيين المصريين، ولكن في سبتمبر الماضي أعلن كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، عن حمو بيكا إلى الغناء.

وأكد كامل أنه في حال استخدام بيكا لا تناسب الذوق العام، فإنه سيتم إيقافه ومنعه من الغناء فوراً.

ووجه نقيب المهن الموسيقية تحذيرا لحمو بيكا بشطبه من النقابة إذا تكرر وسخر على السوشيال ميديا بهدف التريند، على خلفية ترويجه لحفلاته الغنائية في أميركا.